Orange odkodował kanały TV. Za darmo do 8 lipca

Od wczoraj klienci korzystający z Telewizji od Orange mogą za darmo oglądać pięć kanałów z Pakietu Multi+. Akcja z odkodowanymi kanałami potrwa do przyszłego miesiąca.

Od 6 czerwca klienci, którzy mają Pakiet Optymalny lub Orange Love Standard w technologii kablowej (IPTV), zyskają bezpłatny dostęp do 5 kanałów TV z Pakietu Multi+. Są to:

CANAL+ Sport5 (pozycja 118 na dekoderze Telewizji od Orange),

(pozycja 118 na dekoderze Telewizji od Orange), Ale kino+ (pozycja 231),

(pozycja 231), CANAL+ DOMO (pozycja 339),

(pozycja 339), CANAL+ KUCHNIA (pozycja 340),

(pozycja 340), teleTOON+ (pozycja 571).

Te kanały będą dostępne bezpłatnie aż do 8 lipca, czyli można się nimi cieszyć przez cały miesiąc.

Orange: pięć kanałów TV za darmo

A co można obejrzeć w czerwcu na pięciu odkodowanych kanałach w Orange TV?

CANAL+ Sport5 to idealna propozycja dla fanów sportu. Na antenie można znaleźć transmisje spotkań piłkarskich, żużlowych czy koszykarskich, a także interesujące, sportowe programy publicystyczne i analizy ekspertów. W czerwcu dostępne będą m.in.: wybrane mecze Metalkas 2. Ekstraligi i Krajowej Ligi Żużlowej, magazyny żużlowe oraz pierwszy z trzech finałów żużlowych Indywidualnych Mistrzostw Polski (06.07). Operator poleca też mecze barażowe w hiszpańskiej LALIGA HYPERMOTION, czyli walka o awans do LALIGA EA SPORTS oraz dla fanów koszykówki - finały koszykarskiej Ligi ACB.

Ale kino+ to propozycja dla osób, które lubią filmy i seriale z całego świata, klasykę, produkcje niezależne, ale także programy poświęcone kinematografii, wywiady i magazyny. W czerwcu w ramówce stacji znalazły się m.in. takie nowości, jak serial „Spokojnie, wszystko gra”, australijska czarna komedia, która zaskakuje niebanalną fabułą oraz dwa „klasyki” z Angeliną Jolie w rolach głównych: „Dobry agent”, szpiegowski thriller Roberta De Niro i dramat Jamesa Mangolda – „Przerwana lekcja muzyki”.

CANAL+ DOMO to stacja poświęcona tematyce wnętrz, designowi i projektowaniu ogrodów. W czerwcu widzowie będą mogli poznać świat botaniki i odkryć najbardziej różnorodną kolekcję roślin na świecie w programie „Cztery pory roku w ogrodach Kew”. Z kolei w programie „Wakacyjne domy na wynajem” zobaczą miejsca, które inspirują do planowania własnych wakacji, a w programie „W mieście czy na wsi?” sprawdzą, czy bohaterowie serii znajdą idealną lokalizację do zamieszkania.

CANAL+ KUCHNIA dostarcza inspiracji pasjonatom kulinariów, zarówno rozpoczynającym swoją przygodę z gotowaniem, jak i wytrawnym adeptom tej sztuki. W czerwcu widzowie mogą udać się w kulinarną podróż na wieś, gdzie wraz z szefem kuchni – Juliusem Roberts przetestują autentyczne „Moje smaki wsi”. Kolejnym przystankiem będzie program „Fabryka smaków Ainsleya”, podczas którego szef kuchni przygotuje dania godne celebracji. Natomiast w programie „Wyjątkowe smaki miast”, widzowie mogą poznać najlepsze restauracje na świecie.

teleTOON+ to kanał dla dzieci, emitujący popularne seriale animowane i aktorskie z największych europejskich wytwórni. Kanał promuje pozytywne wzorce zachowań, pokazując, jak ważna jest współpraca w grupie, porozumienie bez przemocy, co to jest przyjaźń oraz jak pokonywać przeszkody i własne słabości. W czerwcu na antenie można obejrzeć kontynuację zabawnej serii „DODO” o 12-letnim Joe, dla którego codzienne problemy oznaczają wielki dramat. Dzięki przyjaciołom zrozumie, że to nie koniec świata.

Zobacz: Play odpala nowy kanał TV. Jest pełen kryminalnych zagadek

Zobacz: Polsat Box Go zaprasza na filmowe nowości czerwca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska