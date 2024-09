Nowy sezon potężnego hitu Netflixa. Premiera w październiku

Jeden z serialowych hitów Netflixa doczekał się w końcu zapowiedzi kolejnego sezonu. Wcale nie przesadzamy - to jedna z lepszych pozycji, które zobaczysz w październiku na platformie. Cieszy się on dobrymi ocenami nie tylko polskich widzów, ale też widzów z całego świata.

Serial Prawnik z Lincolna cieszy się nie tylko ogromną sympatią widzów, ale także może pochwalić się wysokimi ocenami krytyków. Na stronach oceniających filmy i seriale ma bardzo dobre recenzje, i choć żaden z krytyków nie uznał go za wybitny, to jednak stanowi bardzo przyzwoitą opcję do obejrzenia w jesienny wieczór.

Platforma Netflix właśnie opublikowała zwiastun 3. sezonu Prawnika z Lincolna. Serial premierę będzie miał już 17 października. Czy sezon trzeci spotka się z podobnym uznaniem jak sezon 1 i 2? Mamy nadzieję, że producenci naszykowali coś naprawdę wartego obejrzenia. A jeśli nie będzie wybitny, to chociaż nie będzie odbiegał poziomem od poprzednich sezonów.

Prawnik z Lincolna - klika słów o fabule

Serial (nie mylić z filmem o tym samym tytule) opowiada historię "mobilnego" prawnika - Mickey'a Hallera, dla którego biurem stało się auto Lincoln. Specjalizuje się on głównie w obronie osób oskarżonych o poważne przestepstwa. Nie można narzekać na nudę, bo każdy odcinek to nowa sprawa. Pełno też tu zwrotów akcji i rozmaitych komplikacji. Jeśli ktoś lubi seriale o takiej tematyce - będzie zachwycony.

Trzeci sezon będzie składał się z 10 odcinków, które zadebiutują na Netflixie 17 października. Pozostałe dwa sezony także można obejrzeć na platformie i to już teraz.

