Netflix chwyta się brzytwy. Mają kłopoty większe niż mówią

Najpopularniejsza na świcie platforma VoD przechodzi kryzys, a jego rozmiary okazują się większe niż na początku byli w stanie przyznać. Dlatego też właśnie obserwujemy dość paniczne zachowanie władz, które oprócz niepopularnych rozwiązań, organizują również czystki.

O tym, że Netflix ma kłopoty dowiedzieliśmy się już na początku wiosny. Firma po raz pierwszy od ponad dekady zaczęła tracić subskrybentów. Oczywiście, zawsze znalazły się rzesze ludzi, którzy anulowali swój abonament, lecz nowych klientów było po prostu o wiele więcej.

W Internecie coraz częściej można usłyszeć głosy, że platforma tworzy produkcje coraz niższej jakości. Do tego dochodzą podwyżki cen abonamentów oraz niepopularne decyzje. Firma wypowiedziała wojnę subskrybentom dzielącym konto, by w ten sposób zmusić użytkowników, aby każdy posiadał własną subskrypcję. Netflix testował wiele rozwiązań, by zniechęcić klientów do dzielenia się hasłem. Niektórzy widywali częste prośby o kod dostępu, by się zalogować do konta. W kilku krajach prowadzone są eksperymenty z płatnym współdzieleniem, czyli można korzystać z konta w kilka osób, lecz trzeba za to dodatkowo dopłacić. Nie wolno też zapomnieć o pomyśle wprowadzenia reklam na platformę.

Czystki w Netfliksie. A to dopiero początek

Netflix nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych działań. Firma traci grunt pod nogami i postanowiła w ostatnim czasie zwolnić ponad 300 pracowników (około 150 w maju i drugie tyle teraz). Przedstawiciel Netfliksa, Bao Nguyen wyjaśnił, że przedsiębiorstwo nadal zamierza inwestować w swoją platformę i nowe produkcje, lecz musieli dokonać pewnych zmian, by dostosować wzrost kosztów do wolniejszego wzrostu przychodów. Zwolnione zostały głównie osoby pracujące w amerykańskich oddziałach Netfliksa, lecz pracę stracili także pracownicy z placówek w innych krajach.

Skala zwolnień nie robi aż takiego wrażenia, jeżeli weźmiemy pod uwagę, ilu pracowników globalnie zatrudnia Netflix - jest ich około 11 tysięcy. Jest jednak już druga fala zwolnień i bardzo możliwe, że nie jest to ostatnie słowo giganta.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Variety