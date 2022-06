Klamka zapadła. Netflix będzie wyświetlać reklamy

Netflix chcesz stworzyć tańszy plan z reklamami. Jednak sam nie jest w stanie sobie z tym poradzić, więc szuka firmy, która mu pomoże. Jest spora szansa, że będzie to Google.

Netflix pracuje nad tańszym pakietem z reklamami. Zostało to potwierdzone przez przedstawicieli firmy. Idea jest prosta — dostęp do serwisu ma być tańszy, ale w zamian co jakiś czas wyświetli się kilka minut materiałów promocyjnych od firm zewnętrznych.

Google pomoże Netflixowi?

Rzecz w tym, że Netflix najwyraźniej nie jest w stanie sam sobie z tym poradzić. Dlatego firma szuka partnera, który pomógłby w całym tym przedsięwzięciu. Osoby związane ze sprawą twierdzą, że w walce o tę pozycję zostały w tym momencie dwie firmy — Comcast, czyli NBCUniversal oraz Alphabet, czyli Google.

Zarówno Comcast, jak i Alphabet chcą nie tylko dostarczyć odpowiednią technologię, która pozwoliłaby na wyświetlanie reklam na Netflixie, ale też pośredniczyć w sprzedaży. We wcześniejszym etapie podobno trwały też rozmowy z Roku, ale na czele walki pozostały NBCUniversal i Google.

Oczywiście Netflix mógłby zrobić wszystko na własną rękę, włącznie ze sprzedażą reklam, ale zajęłoby to dużo więcej czasu. Eksperci związany z rynkiem twierdzą, że mogłoby to trwać nawet rok, zanim udałoby się uruchomić takie pakiet. Tymczasem współpraca z jedną z firm pozwoliłaby serwisowi na szybsze uruchomienie najtańszej oferty z reklamami.

Netflix na razie nie ujawnił, jak dokładnie miałby działać pakiet z reklamami. Nie wiemy, ile minut materiałów promocyjnych będzie wyświetlanych na każdą godzinę filmu lub serialu.

