Polski hit wjeżdża na Netflix. Obejrzysz już 19 czerwca

Co warto obejrzeć w tym tygodniu na Netflixie? Premiera polskiej komedii z Maciejem Stuhrem w roli głównej, to coś czego absolutnie nie można przegapić.

Polskie komedie, niezależnie od tego, czy są dobre, czy nie, zawsze budzą spore zainteresowanie. W tym tygodniu, na platformę Netflixa wjedzie komedia z Maciejem Stuhrem w roli głównej. "Spadek" to coś, na co warto zerknąć w obliczu zbliżających się wakacji. Będzie rozrywkowo, przyjemnie i kryminalnie. Jednym słowem, liczymy na miło spędzony czas przed telewizorem.

Fabuła przywodzi na myśl, jakąś powieść Agaty Christie - po śmierci bogatego wuja, do jego pełnej zagadek posiadłości, zjeżdża się cała familia. Członkowie rodziny nie widzieli się ze sobą od lat, ale każdy z nich chce otrzymać swoją należną część spadku. Nie jest to jednak łatwe jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, bowiem wujek zostawił im szereg łamigłówek do rozwiązania.

Premiera filmu 19 czerwca, na platformie Netflix.

Uwagę przyciąga obsada, bo obok Macieja Stuhra, z filmie zobaczymy m.in. także: Gabrielę Muskałę, Joannę Trzepiecińską, Piotra Packa oraz Jana Peszka.

