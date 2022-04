Netflix: jaki film na weekend? 2 - 3 kwietnia 2022

Jakie nowe filmy i seriale pojawiły się w serwisie Netflix? Chętnie pomożemy wybrać najlepsze nowości do seansu na weekend.

Już trzeciej części doczekał się film Nie z mojej ligi. Jego bohaterką jest Marta z nietypową wadą genetyczną. Po operacji życie Marty wisi na włosku, a prawdziwa miłość jest na wyciągnięcie ręki. Ale czy serce wygra z dawnymi tajemnicami i kapryśnym losem? Widzieliśmy już dwa filmy, może wreszcie Marcie się uda.

A może anime dziejące się w... starożytnym Rzymie? Dokładnie tym jest Thermae Romae Novae. Prześledzimy dzieje rzymskiego architekta, który przypadkowo na chwile dostał się do Japonii. Po powrocie do domu chce przenieść tam japońskie gorące źródła i łaźnie. Co na to Rzymianie? Serial pojawił się jeszcze w marcu.

Dla wszelkich mistrzów ciekawostek i ekspertów od wiedzy na najróżniejsze tematy Netflix przygotował Trivia Quest. Sprawdź swoją wiedzę z zakresu historii, sztuki, nauki i innych dziedzin na różnych poziomach trudności w tym interaktywnym programie konkursowym. Zabawa jest dostępna od wczoraj.

Źródło zdjęć: unsplash, wl

Źródło tekstu: netflix, wł