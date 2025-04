O tym filmie jest teraz głośno. Owacje na stojąco i okrzyki

Jedyne kinowe przeżycie, do którego mogę porównać udział widowni, to Rocky Horror, z tą różnicą, że oglądają go nastolatki z telefonami, a film dopiero co zaczął być wyświetlany. Na początku nie miałem pojęcia, co się dzieje, ku uciesze moich synów. Potem zacząłem się domyślać i teraz wiem, że nie mam pojęcia co stoi za tym hitem kasowym. Uczniowie szkół średnich i młodsi wykrzykują losowe kwestie Jacka Blacka, które znają z YouTube'a i TikToka. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem.

- mówi aktor Roger Clark.