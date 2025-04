"Minecraft" rozbija bank i staje się hitem. Rekord już po premierze

To nie tylko różowa koszula

A warto przypomnieć, że w momencie wypuszczenia zwiastuna "Minecrafta" do sieci, daleko było od entuzjastycznych recenzji. Trochę to było wszystko zbyt infantylne i cukierkowe. Wszystko jednak wskazuje na to, że film "Minecraft" wyemitowany w całości odwrócił zupełnię sytuację.

W filmie grają gwiazdy takiego kalibru, jak Jack Momoa, Jack Black, Jennifer Coolidge i Emma Myers. Reżyserem jest Jared Hess, twórca "Napoleon Dynamite" i "Nacho Libre". Przypuszczenia jednak się potwierdziły - niezależnie od tego, czy będzie on dobry, czy zły, to byliśmy więcej niż pewni, że zgromadzi on w kinach dzikie tłumy, przynajmniej jeśli chodzi o tych najmłodszych. Ale polecany jest jednak i młodym i starszym. Warto iść chociażby dla uroczej postaci Steve'a, którego gra Jack Black. Jesteśmy pewni, że skradnie on serca zdecydowanej większości widzów.