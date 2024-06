Hit z dzieciństwa. Netflix z niego zrezygnował

Power Rangers to hit lat 90. Niestety, ostatnie produkcje nie cieszyły się uznaniem fanów. Ani Hasbro, ani Netflix nie miały kompletnie pomysłu jak miałby wrócić do dawnej świetności.

Jeśli jesteś "dzieckiem lat 90." to z pewnością kojarzysz serial Power Rangers. Netflix, który dość długo miał prawo do marki, chciał wykorzystać nostalgię fanów i zrobić coś specjalnego - serial Power Rangers. Na kanale pojawił się nawet materiał, zapowiadający powrót oryginalnej ekipy na plan filmowy.

Niestety, według najnowszych doniesień Netfix zaprzestał realizowania tych planów. TVLine potwierdziło plotki, twierdząc że po 2 latach pracy serial nie będzie już kontynuowany.

#PowerRangers Series No Longer Moving Forward at Netflix — Hasbro to Redevelop With New Partner https://t.co/rt8NvBCiFf — TVLine.com (@TVLine) June 11, 2024

Ale nie oznacza to, że Power Rangers się już nigdy nie pojawi - Hasbro ma co do niego dalsze plany. Wraz z nowym partnerem chce nadać serialowi nowy, twórczy kierunek.

Przypomnijmy, że rok temu Netflix wypuścił Mighty Morphin' Power Rangers: Once and Always, godzinny odcinek specjalny. Ale nie bardzo spodobał się fanom i większość recenzji było nieprzychylnych.

