Akcja, adrenalina i mordobicie. Polski serial Canal+ już jest hitem

Rzadko mamy do czynienia z dobrym polskim serialem sensacyjnym. Tymczasem, mamy tu wszystko: akcję, adrenalinę, pościgi, mordobicie oraz bezimiennego mściciela na pierwszym planie. Czego chcieć więcej?

Nie wszystkie serialowe adaptacje powieści są udane, ale tym razem Canal+ może sobie pogratulować naprawdę udanej produkcji.

"Prosta sprawa" Wojciecha Chmielarza to serial, który warto obejrzeć. Twórca "Furiozy", Cyprian T. Olencki, znowu to zrobił, zachwycił widzów i krytyków. No i kwestia słynnych dialogów w polskich filmach - w przypadku tego serialu, nie wzbudzają w widzu zażenowania.

Sześcioodcinkowy serial Canal+ to nic innego, jak historia bezimiennego sprawiedliwego mściciela. I tu ponownie oglądamy Mateusza Damięckiego w brawurowej roli, która znacznie odbiega od jego dotychczasowego serialowego wizerunku. Mi osobiście bardzo podobała się także rola demonicznego Kazika, w wykonaniu Piotra Adamczyka, która również nie należy do oczywistych w dorobku aktora.

Akcja serialu rozgrywa się w Jeleniej Górze i można powiedzieć, że mamy tu wszystko, co cechuje kino sensacyjne. Jest akcja, adrenalina, mordobicie, pościgi i bezimienny mściciel na pierwszym planie. I jest luz, w pomiędzy kadry reżyserowi udało się wpuścić trochę, tak potrzebnego nam, poczucia humoru.

Dług, sprawiedliwość i honor. Czego chcieć więcej? Nie brak nawet pięknych Karkonoszy w tle. Można powiedzieć, że piękne widoki równoważą brutalność niektórych scen.

Obok Damięckiego i Adamczyka, w obsadzie zobaczymy: Izabelę Kunę, Mateusza Kmiecika, Macieja Musiała i Krzysztofa Zalewskiego.

"Prosta sprawa" miała premierę na Canal+ Premium i Canal+ online 17 maja, kolejne odcinki są emitowane co tydzień.

21 czerwca zobaczymy odcinek finałowy.

