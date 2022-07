HBO Max: jaki film na weekend? 30 -31 lipca 2022

Jaki film obejrzeć na weekend? A może nowy serial? TELEPOLIS.PL doradzi co nowego z oferty HBO Max jest godnego uwagi i jakie nowości są najlepsze.

W mijającym tygodniu pojawił się kolejny sezon znanej i lubianej komedii o wampirach. To Co robimy w ukryciu IV. Obejrzyjmy zatem czwartą odsłonę serialu o conocnym życiu trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Szczerze powiedziawszy z takimi wampirami, to aż dziw, że ten gatunek przetrwał.

Za grzechy zawsze nastąpi kara. Czasem teraz, czasem za wiele lat. Czasem po śmierci. Ale nastąpi. O tym opowiada serial Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny. To kolejna mroczna opowieść o nastolatkach, które mają swoje tajemnice i muszą zmierzyć się z zamaskowanym niebezpieczeństwem. Dwadzieścia lat po tragicznych wydarzeniach z Rosewood, nowe pokolenie zmuszone jest zapłacić za sekretnie popełnione grzechy… nie tylko swoje.

Lubicie świat superbohaterów? A może w jednym filmie zobaczymy Doktora Strange'a i Spidermana? O tym opowiada Spider-Man: Bez drogi do domu. Kiedy tajna tożsamość Petera Parkera zostaje ujawniona, zwraca się on o pomoc do Doktora Strange’a. Pragnie, aby świat zapomniał, że jest Spider-Manem. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem, a groźni złoczyńcy zostają uwolnieni. Czyli miało wyjść dobrze, wyszło jak zwykle. Teraz trzeba to odkręcać. W HBO Max pojawił się też Spider-Man: Daleko od domu.

Zobacz: HBO Max: jaki film na weekend? 23 - 24 lipca 2022

Zobacz: Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na lato - lipiec 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: hbo, wł