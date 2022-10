HBO Max: co pojawiło się w tym tygodniu? 16 października 2022

Jakie nowe filmy i seriale pojawiły się w HBO Max w tym tygodniu? Chętnie pomożemy wybrać najlepsze nowości.

Lubiliście grać w Uncharted? Doskonale się składa, mamy film specjalnie dla was. Poszukiwacz skarbów Nathan Drake, potomek odkrywcy Sir Francisa Drake'a, dowiaduje się, gdzie znajduje się El Dorado. Czas odnaleźć legendarne południowoamerykańskie złote miasto.

Drugi sezon serialu Avenue 5 ponownie przenosi nas w niedaleką przyszłość. W niej podróże po Układzie Słonecznym nie są już pomysłem rodem z literatury science-fiction. Są one prężnie rozwijającą się, wycenianą na setki miliardów dolarów, gałęzią turystyki. W roli głównej Hugh Laurie znany np. z serialu Dr House. Produkcja pojawiła się we wtorek.

Kim jesteśmy? Czego tak właściwie chcemy? Wielu z nas dalej nie wie, co naprawdę chce robić w życiu. Część zaczyna obwiniać samego siebie. Polecamy zatem film Najgorszy człowiek na świecie. Zobaczymy cztery lata z życia Julie. Płynie ona po niespokojnych wodach swojego życia miłosnego i usiłuje znaleźć swoją ścieżkę kariery. Wszystko prowadzi ją do realistycznego spojrzenia na to, kim naprawdę jest.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: hbo, wł