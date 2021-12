HBO GO - co pojawiło się w tym tygodniu? 5 grudnia 2021

Co tym razem zadebiutowało na HBO GO? Sprawdzimy nowości na platformie z ostatniego tygodnia i wybierzemy najlepsze filmy i seriale.

Pierwsza propozycją jest Przynęta. To historia policjantki, która pracuje pod przykrywką. Nasza bohaterka przyjmuje pseudonim Lizzie James i ma stać się tytułową przynętą dla podejrzanego o zabójstwo. Serial opowiada o głośnym śledztwie z 1992 roku w sprawie zabójstwa młodej matki. Lubicie seriale kryminalne? W takim razie ta krótka czteroodcinkowa pozycja jest dla was.

Grudzień to tradycyjnie wysyp pozycji świątecznych. Tym razem mamy dla was bardzo oryginalną. Co powiecie na sytuację, w której Świętego Mikołaja podkupił Amazon? O tym opowiada Święty i spółka. To animowany serial dla dorosłych, którego główną bohaterką jest Candy Smalls, najwyższa rangą elfka na biegunie północnym. Teraz ona zostanie zastępczym Mikołajem.

Kolejny serial? Ale jak to?! Przecież seriale to bardziej Netflix. Tym razem jednak zaskoczył mocno HBO GO. Czas to opowieść o więźniu, którego trawi poczucie winy i oficer stojący przed niemożliwym wyborem. Trzymająca w napięciu historia o karze i zasadach z Seanem Beanem i Stephenem Grahamem w rolach głównych

Godzilla vs Kong to widowiskowe starcie dwóch mitycznych gigantów, którzy stają ze sobą do zaciekłej walki. Jej wynik może postawić dalszy los świata pod znakiem zapytania. Będziemy obserwować starcie dwóch wielkich potworów. Trzymajmy kciuki za pomyślny wynik tej walki.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: HBO, wł