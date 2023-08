Disney+ jak Netflix. Koniec ze współdzieleniem kont

Disney+ idzie w ślady Netflixa i nie jest to dobra informacja dla użytkowników. Serwis zamierza walczyć ze współdzieleniem kont.

Netflix już kilka miesięcy temu wypowiedział wojnę użytkownikom, którzy współdzielili konto z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego. Od teraz trzeba za nie dodatkowo płacić. Chociaż wywołało to oburzenie, to taktyka okazała się strzałem w dziesiątkę. Netflix na tym zyskał i to niemało, bo prawie 6 mln nowych użytkowników.

Disney+ walczy ze współdzieleniem kont

Dlatego nie może dziwić, że na podobny krok chce się zdecydować Disney+. Platforma w ostatnim czasie nie radzi sobie najlepiej. Przyrost użytkowników i rentowność serwisu nie są zadowalające dla zarządu, więc szykują się zmiany. Pierwsze dotyczą podwyżek cen pakietów z reklamami. Te jeszcze nie są dostępne w Polsce, więc póki co nas to nie dotyczy.

Druga kwestia to właśnie walka ze współdzieleniem kont. Zostało to zapowiedziane przez samego Boba Igera, czyli prezesa Disneya. Przyznał on, że już teraz dysponują mechanizmami, które pozwalają sprawdzić, kto współdzieli konto z innymi gospodarstwami. Przyznał, że jest to znacząca liczba użytkowników.

Poza tym w trakcie rozmowy z udziałowcami zapowiedział, że jest to jeden z kluczowych projektów dla firmy i zostanie wprowadzony już w 2024 roku, chociaż początkowo we wstępnej fazie. Iger wierzy, że takie podejście przełoży się na większą liczbę subskrybentów Disney+, ale na ten moment nie chce spekulować, jak duży może mieć to wpływ.

Prawdopodobnie możemy spodziewać się podobnego podejścia, jak w przypadku Netflixa. Disney+ zapewne będzie chciał pobierać dodatkowe opłaty za współdzielenie konta z osobami spoza naszego gospodarstwa domowego. Jak duże? Tego nie wiemy.

