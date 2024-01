Cinema City odsłania karty. Na ekrany powróci oscarowy hit

Cinema City zdradza nowy repertuar, który już wkrótce będzie można obejrzeć w salach IMAX. Nie zabrakło uznanych dzieł ani polskich akcentów.

Od 26 stycznia we wszystkich kinach BNP Paribas IMAX w Cinema City ponownie będzie można zobaczyć największego wygranego tegorocznych nominacji do Oscarów – dzieło „Oppenheimer” Christophera Nolana. Oprócz tego pojawi się polska produkcja "Kos", amerykański komediodramat "Przesilenie zimowe", horror "2 minuty do piekła" oraz seriia komediowa "Kogel Mogel".

Cinema City zdradza nowy repertuar

„Oppenheimer” jest biografią J. Roberta Oppenheimera, amerykańskiego fizyka odpowiedzialnego za stworzenie bomby atomowej, który w czasie II Wojny Światowej pracował jako dyrektor programu rozwoju broni jądrowej "Manhattan". Po wykorzystaniu przez Amerykanów bomby, która miała zakończyć wojnę, resztę swojego życia poświęcił działalności na rzecz ograniczania broni atomowej na świecie. Reżyser filmu, Christopher Nolan, jest fanem technologii IMAX, którą stosuje od czasów „Mrocznego Rycerza” w 2008 roku. Format ten zapewnia wyjątkową jakość obrazu i dźwięku oraz spektakularne efekty wizualne. Nolan preferuje także tradycyjne metody filmowe i jak podkreśla, kluczowa scena wybuchu nuklearnego została stworzona bez wykorzystania CGI.

„Kos” to polska produkcja z gwiazdorską obsadą, która łączy gatunki – jest jednocześnie filmem historycznym z mocnym akcentem kina akcji. Dzieło doceniono na festiwalu filmowym w Gdyni, przyznając mu Złote Lwy. Jest wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz „Kos” Kościuszko, który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo. Tropem Kościuszki podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin, który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię. Na ekranie występują Bartosz Bielenia, Jacek Braciak, Robert Więckiewicz, Jason Mitchell, Agnieszka Grochowska oraz Andrzej Seweryn. Film wyreżyserował Paweł Maślona.

„Przesilenie zimowe”, amerykański komediodramat, w którym okoliczności łączą trzy całkiem odmienne osoby, każąc im wspólnie spędzać czas Świąt Bożego Narodzenia w szkole. 1970 rok, samotny nauczyciel nigdzie nie wyjeżdża na święta, zostaje w szkole, aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Po kilku dniach zostaje tylko jeden - sprawiający kłopoty 15-latek, któremu grozi wydalenie za fatalne zachowanie. Dołącza do nich kucharka, której syn niedawno zginął w Wietnamie. Cała trójka staje przed wyzwaniem spędzenia 2 tygodni tylko we własnym towarzystwie.

Horror „2 minuty do piekła” opiera się na najlepszych elementach gatunku. Po zagadkowej śmierci ojca, którego nie widziała od lat, bohaterka filmu dziedziczy stary, podupadający bar na odludziu. Pragnąc dowiedzieć się, dlaczego ojciec porzucił ją, kiedy była jeszcze dzieckiem, udaje się w podróż w nieznane. Szukając prawdy, odkrywa, że opuszczony lokal kryje coś więcej niż rodzinną tajemnicę. To ciążąca nad budynkiem klątwa, która wiąże jego właściciela z pradawnym stworem, nazywanym Baghead. Ten kto wejdzie w pakt z demonem, staje się strażnikiem jego mocy, pozwalającej przywoływać zmarłych na dokładnie dwie minuty.

Dla widzów, którzy lubią filmowe sagi, powraca jedna z lubianych polskich serii komediowych. W „Baby boom czyli Kogel Mogel 5” ponownie zobaczymy znanych nam bohaterów. Piotruś – razem z żoną, teściową oraz Leopoldem – przenosi się do nowego domu: zabytkowego dworku. A Marlenka postanawia przy okazji znaleźć rodzinie odpowiedniego, pasującego do eleganckiej rezydencji przodka. Z kolei Agnieszka robi na uczelni karierę, ale tuż po obronie doktoratu nagle odkrywa, że jest w ciąży. A gdy na świat przychodzi mały Kuba, zaczynają się problemy! Piotruś towarzyszy siostrze w trakcie porodu i sam zaczyna marzyć o dziecku – ku przerażeniu Marlenki. Marcin, świeżo upieczony tata, wpada w panikę i nagle znika. A do tego w Brzózkach zjawia się tajemnicza Kamila – dziewczyna w zaawansowanej ciąży. W rolach głównych lubiani Maciej Zakościelny, Katarzyna Skrzynecka, Nikodem Rozbicki, Dorota Stalińska, Marian Opania, Grażyna Błęcka-Kolska i Zdzisław Wardejn.

