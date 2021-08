CDA TV już od 9 sierpnia! Największy polski serwis streamingowy uruchamia telewizję OTT

Już 9 sierpnia na użytkowników CDA Premium czekać będzie CDA TV - usługa transmisji telewizji w modelu OTT, z trzema pakietami tematycznymi.

CDA TV to trzy pakiety telewizji na żywo

Telewizja w modelu OTT oferowana będzie w trzech wariantach - w Pakiecie Powszechnym, Pakiecie Start i Pakiecie Podstawowym, które różnią się ceną oraz liczbą dostępnych kanałów na żywo.

Pakiet Powszechny to plan zawierający podstawowe programy telewizyjne, które muszą się znaleźć w ofercie zgodnie z zasadą „must carry, must offer” i są przeznaczone do powszechnego, nieodpłatnego odbioru. Pakiet ten będzie dostępny w ramach dotychczasowego abonamentu dla użytkowników CDA Premium bez dodatkowych opłat.

CDA TV Pakiet Start za 4 zł

Pakiet Start to drugi z wariantów. Będzie on zawierał blisko 40 kanałów telewizyjnych, takich jak np.: Kino Polska, Dizi, Polsat Viasat Nature czy Da Vinci Kids. Za możliwość korzystania z niego użytkownicy zapłacą tylko 4 zł, czyli za cały pakiet CDA Premium + CDA TV miesięczny abonament wyniesie 23,99 zł. W przypadku pakietu Start będzie obowiązywał 14-dniowy, bezpłatny okres testowy.

CDA TV Pakiet Podstawowy z blisko 90 kanałami za 30 zł

Najwyższym i najbogatszym pod względem oferty programowej jest Pakiet Podstawowy, który zawiera blisko 90 kanałów telewizyjnych. Wśród najciekawszych pozycji programowych można w nim znaleźć m.in. kanały z grupy BBC, Viasat World, stacje History, Crime&Investigation, pakiet kanałów filmowych Filmbox oraz AMC Channel i Sundance Channel. W przypadku tego pakietu użytkownicy CDA Premium będą musieli dopłacić 30 zł. Pakiet Podstawowy nie będzie objęty bezpłatnym okresem testowym.

Największa zaleta CDA TV? Brak umowy długoterminowej

CDA TV wyróżnia - podobnie jak CDA Premium - łatwy dostęp i prosty model rozliczeniowy: miesięczna subskrypcja, którą można w każdej chwili aktywować lub dezaktywować, brak długoterminowych umów i zobowiązań. CDA TV można oglądać na dowolnym urządzeniu: na komputerze pod adresem www.cda.pl/tv, na urządzeniach mobilnych (dedykowana aplikacja CDA na Androida oraz iOS) oraz na Smart TV (LG, Philips, Sony, Panasonic, Hisense, Toshiba, TCL, Hitachi, JVC, systemy Android, Android TV, Chromecast i inne). Z CDA TV można korzystać także podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, a większość kanałów nadawana jest w jakości Full HD, przy czym cztery stacje już wkrótce dostępne będą w jakości 4K.

W dalszym ciągu aplikacja CDA nie jest dostępna na telewizorach marki Samsung.

Źródło zdjęć: CDA

Źródło tekstu: CDA