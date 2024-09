YouTube Premium za darmo. Skorzystasz do końca września

YouTube Premium za darmo i to przez dwa miesiące? Okazuje się, że jest to możliwe, ale aby skorzystać z promocji, należy spełnić pewne warunki.

World Tanks Blitz przygotował promocję dla tych, którzy pojeżdżą przez tydzień czołgiem. Każdy zalogowany w grze może zgarnąć dwa miesiące YouTube Premium za darmo, pod warunkiem, że spełni określone warunki.

Od 6 do 30 września, każdy kto zaloguje się do gry World Tanks Blitz siedem dni z rzędu, dostanie nie tylko kolekcję nagród w samej grze, ale także dwa miesiące próbnego dostępu do YouTube Premium. Każdego dnia podczas logowania, gracz będzie otrzymywał prezenty - do odebrania w Garażu w grze, a po logowaniu siódmego dnia powinien znaleźć w swojej skrzynce email, na którą zostało założone konto w grze, kod aktywacyjny dwóch miesięcy YouTube Premium.

Promocja skierowana jest do do nowych użytkowników, którzy jeszcze nie mieli konta na YouTube Premium. Dostępna jest w 11 krajach, w tym Polsce.

World of Tanks to gra symulacyjna typu MMO, która skupia się na bitwach pomiędzy czołgami graczy. Wersja na komputery "WOT" jest najbardziej znana, nie wszyscy wiedzą, że posiada ona także wersję mobilną - World of Tanks Blitz. Cała ta akcja promocyjna służy podpromowaniu tej wersji.

Źródło zdjęć: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WoT Blitz, YouTube