Wyróżnij swoje playlisty. Spotify ma teraz kreator okładek

Każdy, kto spędził choć chwilę na tworzeniu idealnej playlisty na podróż, trening czy wieczorny relaks, wie, że to coś więcej niż tylko lista piosenek. To opowieść, starannie budowany nastrój. Dotychczas jednak wszystkie te historie chowały się za tą samą, często przypadkową mozaiką okładek albumów. Z tym już koniec.

Od teraz polscy użytkownicy Spotify mogą wreszcie dołączyć do globalnej społeczności, która nadaje swoim playlistom unikalny, wizualny charakter . Funkcja „Zmień okładkę playlisty” trafia do nas w ramach dużej aktualizacji, obejmującej 63 kraje i 41 nowych języków.

Wizualna strona Twojej muzyki

Nowe narzędzie to prosta w obsłudze, ale potężna piaskownica dla naszej kreatywności. Zamiast standardowego kolażu, możemy teraz zaprojektować okładkę, która idealnie odda klimat naszej składanki. Co dokładnie możemy zrobić?

Więcej niż playlista – Twoja osobista galeria

Wprowadzenie kreatora okładek to naturalny krok w ewolucji Spotify. Platforma rozumie, że w dzisiejszym, zdominowanym przez obraz świecie, chcemy wyrażać siebie na każdym polu. Playlista na ciężki dzień może teraz mieć stonowaną, minimalistyczną okładkę, a energetyczna składanka do biegania może krzyczeć neonowymi barwami i odważną typografią.

To funkcja, która pozwala nadać muzyce kontekst, zanim jeszcze wybrzmi pierwszy dźwięk. To także świetny sposób, by wyróżnić swoje playlisty, gdy dzielimy się nimi ze znajomymi.