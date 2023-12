Unia zniesie blokady regionalne w VOD? Pomysł wraca, ale są protesty

Blokady regionalne streamingowych platform wideo od lat budzą niezadowolenie użytkowników popularnych serwisów jak Netflix, HBO Max czy Prime Video. Unia Europejska wraca do pomysłu, by zakończyć ten proceder.

Blokady regionalne od lat budzą ogromne niezadowolenie użytkowników streamingowych platform wideo jak Netflix, HBO Max czy Prime Video. Choć film lub serial znajduje się w bibliotece serwisu, to jest niedostępny na przykład na terenie Polski – a dla wymagających entuzjastów kina domowego to jawna dyskryminacja. Z drugiej strony wielu Polaków za granicą nie może obejrzeć treści z TVP. Ci najbardziej zdesperowani ratują się VPN-em, ale to tylko półśrodek.

Unia Europejska od lat próbuje zwalczać te praktyki, realizując strategię jednolitego rynku cyfrowego. Od 2018 roku istnieje rozporządzenie, które zakazuje blokad regionalnych, dając obywatelom państw członkowskich UE równy dostęp do towarów i usług. Są jednak pewne wyjątki: z rozporządzenia wyjęte są m.in. usługi związane z treściami chronionymi prawem autorskim lub utworami w formie niematerialnej, czyli na przykład strumieniowa transmisja wideo, muzyki czy e-booki.

Chcą zniesienia blokady regionalnej treści wideo

Przez ostatnie lata temat blokady regionalnej omawiany był przy różnych okazjach, jednak nie wpłynęło to na zmiany w unijnym prawie. Ostatecznie jednak może dojść do długo oczekiwanej zmiany. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) Parlamentu Europejskiego wezwała Komisję Europejską do zrewidowania swojej polityki dotyczącej blokad regionalnych.

Opublikowany przez IMCO raport zaleca Komisji Europejskiej kompleksowy przegląd obecnego rozporządzenia dotyczącego blokad regionalnych i zakończenie go do 2025 r. W dokumencie znajduje się też sugestia, by rozszerzyć zakaz o treści audiowizualne, by konsumenci mieli szerszy wybór niezależnie od miejsca zamieszkania. Innymi słowy – muzyka, filmy i seriale w serwisach streamingowych powinny być dostępne ponad granicami.

Raport IMCO jest jednak dość ostrożny. Propozycje nie obejmują zniesienia wszystkich licencji terytorialnych w UE i uwzględniają potencjalny wpływ nowych regulacji na branżę. Propozycja ma gwarantować pełną dostępność treści we wszystkich regionach, w których obecnie są one blokowane, co nie znaczy, że filmy, seriale i transmisje mają być udostępnione na tych samych zasadach w całej Europie. Komisja sugeruje, by zniesienie blokad dla treści wideo poddać dalszej ocenie.

Zniesienie blokady przyniesie straty i załamanie rynku?

Propozycje IMCO napotkały mocny opór branży. Koalicja Creativity Works!, która skupia organizacje europejskich nadawców i licencjodawców takich jak ACT, CEPIC, Premier League czy La Liga protestuje przeciwko planom rozszerzenia zakazu. Ich zdaniem taka zmiana stanowi ogromne zagrożenie dla branży wideo.

Blokada regionalna jest jednym z fundamentów europejskiego sektora kreatywnego i kulturalnego, zapewniając Europejczykom środki do tworzenia, produkcji, prezentacji, publikowania, dystrybucji i finansowania różnorodnych, wysokiej jakości i niedrogich treści

– przekonuje Creativity Works!

Zdaniem Creativity Works! blokady regionalne zapewniają elastyczność harmonogramów wydań, kampanii marketingowych i cen na lokalnych rynkach Europy. Jeżeli zostaną zmienione, zagrożą istnieniu 10 tys. kin, dostępności ponad 8500 europejskich filmów VoD i nawet połowie europejskich budżetów filmowych. Ponad 100 mln kibiców sportowych z całej Europy musiałoby zapłacić więcej za transmisje niż teraz, bo nadawcy w każdym z krajów utraciliby zdolność do ustalania własnych, lokalnych cen. Zdaniem koalicji zniesienie blokady uderzy europejskich konsumentów rocznym wzrostem opłat aż o 9,3 mld euro. Z kolei dla branży jest to zagrożenie utraty 15 milionów miejsc pracy.

Zobacz: Netflix może świętować. Blokada współdzielenia kont się sprawdza

Zobacz: Unia Europejska robi porządek z Apple. Chodzi o wiadomości

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Torrent Freak