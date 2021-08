Nowe mangi w Polsce. Waneko i inni z nowościami na sierpień 2021

Co miesiąc prezentujemy premiery filmowe i serialowe w serwisach Netflix i HBO Go. Teraz nadszedł czas na nowości mangowe na polskim rynku. Oto co przyszykowały takie wydawnictwa, jak Waneko, Kotori, Studio JG oraz JPF.

Portal TELEPOLIS.PL ciągle rozszerza swoje zainteresowanie rozrywką. Regularnie informujemy o nowościach ze świata gier, strumieniowania muzyki, Netfliksa i HBO. Czasami piszemy też o anime. Teraz czas na nowości na polskim rynku wydawniczym mangi. Fani tego typu kreski komiksowej znajdą naprawdę wiele ciekawych pozycji w sierpniu 2021.

Waneko

Zestawienie zaczynamy od wydawnictwa, które wprowadzi na rynek najwięcej nowych tomików. Zaskoczeniem nie jest fakt, że chodzi o Waneko. Na piętnaście nowych tomików zobaczymy cztery nowości.

My Hero Academia #29 – premiera 3.08.2021 (Boku no Hero Academia)

– premiera 3.08.2021 (Boku no Hero Academia) Chainsaw Man #6 – premiera 4.08.2021

– premiera 4.08.2021 Shadows House #2 – premiera 6.08.2021

– premiera 6.08.2021 Tokyo Revengers #1 – NOWOŚĆ! – premiera 12.08.2021

– NOWOŚĆ! – premiera 12.08.2021 Fire Force #11 – premiera 13.08.2021 (Enen no Shouboutai)

– premiera 13.08.2021 (Enen no Shouboutai) Citrus+#1 – NOWOŚĆ! – premiera 13.08.2021

– NOWOŚĆ! – premiera 13.08.2021 Darling in the FRANXX #3 – premiera 16.08.2021

– premiera 16.08.2021 Karneval #27 – premiera 17.08.2021

– premiera 17.08.2021 JWBL: Love is money – NOWOŚĆ! – premiera 19.08.2021 (Ai wa Kane Nari)

– NOWOŚĆ! – premiera 19.08.2021 (Ai wa Kane Nari) Plunderer #16 – premiera 21.08.2021

– premiera 21.08.2021 Mistrz romansu Nozaki #10 – premiera 24.08.2021 (Gekkan Shoujo Nozaki-kun)

– premiera 24.08.2021 (Gekkan Shoujo Nozaki-kun) Dziewczyna do wynajęcia #6 – premiera 25.08.2021 (Kanojo Okarishimasu)

– premiera 25.08.2021 (Kanojo Okarishimasu) FREYJA – Fałszywy książę #4 – premiera 25.08.2021 (Itsuwari no Freja)

– premiera 25.08.2021 (Itsuwari no Freja) JW: Detekty Sasaki – NOWOŚĆ! – premiera 27.08.2021 (Tantei no Tantei)

– NOWOŚĆ! – premiera 27.08.2021 (Tantei no Tantei) Moriarty #4 - premiera 30.08.2021 (Yuukoku no Moriarty)

Studio JG

W przeciwieństwie do Waneko, drugi największy gracz pod względem wydawanych mang nie zaprezentował dat premier. Zamiast tego dowiedzieliśmy się, kiedy Studio JG zamknie prenumeraty poszczególnych tomików.

Fairy Tail 33 - do 6 sierpnia

33 - do 6 sierpnia Księga Przyjaciół Natsume 18 - do 11 sierpnia (Natsume yūjinchō)

18 - do 11 sierpnia (Natsume yūjinchō) Niebieska flaga 1 - do 16 sierpnia (Ao no Flag)

1 - do 16 sierpnia (Ao no Flag) Sposób na pięcioraczki 5 - do 17 sierpnia (Gotoubun no Hanayome)

- do 17 sierpnia (Gotoubun no Hanayome) Cicha piosenka o miłości 3 - do 17 sierpnia (Sasayaku you ni koi o utau)

- do 17 sierpnia (Sasayaku you ni koi o utau) -Zettai BL ni Naru Sekai VS Zettai BL ni Naritakunai Otoko 1 - do 17 sierpnia

- do 17 sierpnia Zapiski zielarki 2 - do 17 sierpnia (Kusuriya no Hitorigoto)

- do 17 sierpnia (Kusuriya no Hitorigoto) Hanako, duch ze szkolnej toalety 6 - do 19 sierpnia (Jibaku shounen Hanako-kun)

- do 19 sierpnia (Jibaku shounen Hanako-kun) Łowcy smoków 4 - do 20 sierpnia (Kuutei Dragons)

- do 20 sierpnia (Kuutei Dragons) Magiczny świat Ran 4 - do 20 sierpnia (Ran to Haiiro no Sekai)

- do 20 sierpnia (Ran to Haiiro no Sekai) Grand Blue 7 - do 20 sierpnia

Boczna linia wydawnicza:

Wotakoi 9 - do 19 sierpnia

9 - do 19 sierpnia Toradora 9 - do 19 sierpnia

J.P. Fantastica

Niestety, wydawnictwo JPF, które kiedyś wprowadziło do Polski mangę Dragon Ball nie opublikowało konkretnych dat. Wiemy jednak co dokładnie pojawi się w sierpniu. Nieregularnie tłumaczone z kolei są tytuły Attack on Titan i Akira.

One-Punch Man #22

Rumik World #2

Battle Angel Alita Last Order #6

Piekielny Raj #11 (Jigokuraku)

(Jigokuraku) Klasa skrytobójców #21 (ostatni tom) (Ansatsu Kyoushitsu)

(ostatni tom) (Ansatsu Kyoushitsu) One Piece #69

Kotori

Kotori zaprezentuje trzy pozycje, ale ostatnia z nich to książka typu Light Novel. Tutaj również nie znamy oficjalnych dat premier, ale wiemy co ma się pojawić w sierpniu.

Eden – It’s an Endless World! #2

Atelier spiczastych kapeluszy #8 (Tongari Boushi no Atelier)

(Tongari Boushi no Atelier) Overlord #12 (LN)

Zobacz: Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na lato - lipiec 2021

Zobacz: Drugi sezon Wiedźmina i anime „Wiedźmin: Zmora Wilka”. Netflix podał daty premier

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kanojo Okarishimasu (crunchyroll)

Źródło tekstu: waneko, kotori, studio jg, jpf, wł