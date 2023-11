Nie korzystasz z YouTube Premium? Google daje powód do zmiany zdania

Nie korzystasz jeszcze z YouTube Premium? Google daje kolejny powód do zmiany decyzji i udostępnia w usłudze nową funkcję.

YouTube robi wiele, aby zachęcić użytkowników do wykupienia usługi Premium. Przede wszystkim walczą z blokowaniem reklam, ale też udostępniają nowe funkcje. Tym razem nie jest to może żaden gamchanger, ale z pewnością dla wielu może być miłym dodatkiem.

Gry w YouTube Premium

Użytkownicy YouTube Premium zyskali dostęp do funkcji, która została nazwana Playables. Została ona zapowiedziana już kilka tygodni temu i była w fazie eksperymentalnej, ale teraz debiutuje i w końcu można z niej korzystać. Czym jest Playables?

To po prostu możliwość grania w gry bezpośrednio na YouTubie i bez konieczności ich pobierania. Nowa funkcja działa zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w przeglądarce na komputerach To w większości proste, mobilne produkcje, więc nie jest to żadne zastępstwo dla zamkniętego Google Stadia, ale lepsze to niż nic. Aktualnie dostępnych jest kilkadziesiąt produkcji.

Problem polega na tym, że na razie Playables jest dostępne w wybranych krajach, ale w niedalekiej przyszłości funkcja ma być dostępna globalnie. YouTube ma wysyłać powiadomienia do użytkowników, dla których funkcja stanie się dostępna. Zaskakiwać może natomiast fakt, że gry mają być darmowe tylko do 28 marca 2024 roku. Nie wiadomo, co będzie po tej dacie.

Niedawno YouTube podniósł w Polsce ceny za pakiet Premium.

