Najlepsza gra 2023 roku dostępna na Xbox Series X|S

Baldur's Gate 3 to najlepsza gra tego roku. Tytuł zwyciężył w najważniejszej kategorii konkursu The Game Awards 2023, a jednocześnie stał się dostępny dla posiadaczy konsol Xbox Series X oraz Xbox Series S.

Latem 2023 roku w końcu światło dzienne ujrzała pełna wersja gry, na którą wielu graczy czekało ponad 20 lat. Chodzi oczywiście o Baldur's Gate 3, która została wybrana grą roku podczas The Game Awards 2023. Tytuł ten zdobył również nagrody w kilku innych kategoriach, w tym tytuł najlepszej gry roku według graczy.

BG3 na konsolach Microsoftu

Microsoft przekazał kolejną dobrą informację, dotyczącą gry Baldur's Gate 3. Tytuł ten jest już dostępny w wersji na konsole Xbox Series X oraz Xbox Series S.

Nowoczesna, klasyczna gra RPG od Larian Studios przekształca świat Dungeons & Dragons w wyjątkowe doświadczenie na konsoli, z mroczną opowieścią, którą można odtwarzać w nieskończoność, dogłębną walką wierną oryginalnej grze stołowej i jednymi z najbardziej wciągających towarzyszy imprezowych na świecie gatunek muzyczny. Stwórz własnego bohatera, graj jako gotowy towarzysz, a nawet rozegraj całą grę ze znajomymi w trybie wieloosobowym. Baldur's Gate 3 jest już dostępny i stracisz przy nim wiele godzin.

– tak grę opisuje Microsoft na Xbox Wire

To teraz przejdźmy do nieco gorszych wieści. Baldur's Gate na konsole Microsoftu nie należy do najtańszych. Podstawowa wersja gry kosztuje 322,49 zł. Z kolei za wersję Digital Deluxe Edition zapłacimy 369,99 zł. Sam dodatek Digital Deluxe Edition DLC kosztuje 45,99 zł. Czyli... bardziej się opłaca kupić osobną "podstawkę" i osobno dodatek, ponieważ wtedy cena wynosi łącznie 368,48 zł. Różnica jest jednak bardzo mała.

