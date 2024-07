To nie koniec podwyżek za Xbox Game Pass. Będzie jeszcze drożej

Microsoft zapowiedział podwyżkę cen za usługę Xbox Game Pass. To jednak nie koniec wzrostów. Z czasem za abonament zapłacimy jeszcze więcej.

Xbox Game Pass będzie droższy. To już oficjalne. Za wersję Xbox Game Pass PC zapłacimy 47,99 zł zamiast wcześniejszych 39,99 zł, a pakiet Ultimate to koszt aż 73,99 zł (wcześniej 62,99 zł). Do tego Microsoft wycofuje konsolowy plan i w jego miejsce szykuje Xbox Game Pass Standard, ale na jego premierę musimy jeszcze poczekać. To jednak nie koniec podwyżek, a tak przynajmniej twierdzi rynkowy ekspert.

Xbox Game Pass będzie droższy

Rhys Elliott z MIDiA Reaserch jest zdania, że Xbox nie ma już wielkich szans na zwiększenie liczby subskrybentów Game Passa na konsolach. Wahania będą już niewielkie i w związku z tym Microsoft szuka innych sposobów na zwiększenie zysków. Najprostszym jest po prostu zwiększenie ceny za usługę, co właśnie miało miejsce.

W przyszłości należy spodziewać się kolejnych podwyżek cen. Podwyżka cen na PC sugeruje, że wzrost również zaczyna się nasycać. Odciągnięcie graczy PC od Steam jest prawie niemożliwe.

- powiedział Rhys Elliott.

Ekspert jest też zdania, że dalsze podwyżki cen są praktycznie nieuniknione. Raczej nie nastąpią w najbliższym czasie, ale w którymś momencie Microsoft ponownie będzie musiał zwiększyć cen, aby utrzymać rentowność usługi. Głównie dlatego, że na konsolach i PC-tach dużo więcej już nie ugrają i kolejnym krokiem ma być dla firmy z Redmond szarża na rynek mobilny oraz grania w chmurze.

Źródło zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech