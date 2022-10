Xbox Game Pass będzie droższy. To już pewne

Xbox Game Pass będzie droższy. Zapowiada to sam szef Xboxa, czyli Phil Spencer.

Xbox Game Pass to usługa uwielbiana nie tylko w Polsce, ale praktycznie na całym świecie. Mnie to nie dziwi, bo to obiektywnie świetna oferta dla graczy. Płacisz co miesiąc określoną kwotę i masz dostęp do mnóstwa gier, w tym wielu nowych, o ile zaliczają się do portfolio Microsoftu (są też od tego wyjątki). Co ważne, biorąc pod uwagę liczbę gier, comiesięczna kwota nie jest wysoka. Ale nie zawsze taka będzie.

Zobacz: Gry Xbox Game Pass. TOP 10 najlepszych produkcji

Xbox Game Pass będzie droższy

Phil Spencer, czyli szef całego Xboxa, przyznał w najnowszym wywiadzie, że niemożliwe jest utrzymanie aktualnej ceny Game Passa. Na razie nie powiedział, kiedy nastąpi ewentualna podwyżka, ale ta jest nieunikniona i powoli powinniśmy przyzwyczajać się do tej myśli.

Utrzymaliśmy cenę na naszej konsoli, utrzymaliśmy cenę na gry, [...] i utrzymaliśmy cenę za naszą subskrypcję. Nie sądzę, że będziemy w stanie to robić w nieskończoność. Myślę, że w pewnym momencie będziemy musieli podnieść ceny niektórych rzeczy.

- powiedział Spencer w rozmowie z Wall Street Journal.

Co więcej, Phil Spencer przyznał, że Xbox Game Pass powoli dobija do swojego sufitu, który trudno będzie przebić. W tym momencie usługa odpowiada za mniej więcej 10-15 procent przychodów, ale — co najważniejsze — przynosi Microsoftowi zyski.

Myślę, że (red. Game Pass) pozostanie w tych 10 do 15 procent naszych ogólnych przychodów i jest to dla nas opłacalne. Obserwujemy niesamowity wzrost na PC... na konsolach zauważyłem spowolnienie wzrostu, głównie dlatego, że w pewnym momencie udało się dotrzeć do wszystkich posiadaczy konsol, którzy chcą subskrybować.

- dodał szef Xboxa.

Kiedy i o ile podrożeje Xbox Game Pass? Tego na razie nie wiemy. Niemal na pewno nie nastąpi to jeszcze w tym roku, bo Microsoftowi podobno bardzo zależy na utrzymaniu cen do czasu Świąt Bożego Narodzenia. Co nastąpi w przyszłym roku, pozostaje już kwestią otwartą. Jednak podwyżki możemy być praktycznie pewni. Oby nie była wysoka.

Zobacz: Microsoft chce mieć własnego Genshina

Zobacz: Mocny kwartał Xboxa. Microsoft ma powody do zadowolenia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Źródło tekstu: GameRant