Kultowe MMO zmierza na smartfony? Prezentacja za kilka dni

Już za kilku dni rynek gier mobilnych stanie się bogatszy o nowy tytuł autorstwa Blizzard Entertainment to ze świata Warcrafta.

Na oficjalnym profilu World of Warcraft na Twitterze pojawiła się ciekawa zapowiedź. Już za kilka dni, a konkretnie 3 maja o godzinie 19:00 czasu polskiego, Blizzard Entertainment zaprezentuje nową grę mobilną.

Mobilny World of Warcraft?

Na temat samej gry nie wiemy kompletnie nic. Grafika zdradza, że będzie to produkcja w świecie Warcraft, zresztą sama zapowiedź na profilu World of Warcraft, a nie Blizzard Entertainment już o tym świadczy.

Możliwości jest kilka. Może to być mobilna wersja World of Warcraft, może to być jakaś strategia, a może to być też gra na wzór Pokemon GO, o której plotki krążyły wiele lat temu. Wszystkiego dowiemy się już za kilka dni.

