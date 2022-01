Wiedźmin: książki powstały na bazie niemieckich gier?

Książki o Wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego powstały na bazie niemieckich gier? Takie informacje pojawiły się na polskiej Wikipedii.

Wszyscy, prawdziwi fani Wiedźmina wiedzą, że najpierw były gry, a dopiero później, na ich bazie powstały książki Andrzeja Sapkowskiego. Zanim przejdziecie do sekcji komentarzy i zaczniecie rzucać we mnie gromami, to uprzedzam, że to oczywiście żart. Ale czym spowodowany?

Wiedźmin — książki na podstawie gier?

Okazuje się, że kilka dni temu jakiś śmieszek próbował wprowadzić dziwne zmiany na polskiej wersji Wikipedii. We wpisie na temat Wiedźmina mogliśmy przez chwilę przeczytać, że książki Andrzeja Sapkowskiego powstały na bazie gier Der Hexer niemieckiego studia CD Projekt RED.

Na podstawie gier powstały m.in. książka Andrzeja Sapkowskiego, serial Netfliksa, komiksy i monety kolekcjonerskie.

- możemy przeczytać w historii zmian na Wikipedii.

Na szczęście zmiany zostały już cofnięte i aktualnie na Wikipedii są prawdziwe informacje. To oczywiście książki Andrzeja Sapkowskiego były pierwsze, gdyby ktoś z Was miał jakiekolwiek wątpliwości. Niedawno Geralt z Rivii obchodził swoje 35-lecie, bowiem pierwsze opowiadanie zostało opublikowane w Fantastyce w grudniu 1986 roku (to o strzydze).

