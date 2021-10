Wiedźmin 3 w wersji next-genowej coraz bliżej. Są na to dowody

Wiedźmin 3 w wersji next-genowej wkrótce może oficjalnie zadebiutować. Dowodem na to jest PEGI, czyli Pan European Game Information, które wydało grze ocenę.

Nie od dzisiaj wiadomo, że Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzyma wersję next-genową z poprawioną grafiką. Kilka miesięcy temu zostało to oficjalnie potwierdzone przez CD Projekt RED. Polska firma nawet zatrudniła do pomocy kilku twórców znanych modów do Wieśka. Jednak do tej pory nie wiedzieliśmy, kiedy Wiedźmin 3: Dziki Gon — Edycja Kompletna (bo tak nazywa się next-genowa wersja) trafi do sprzedaży. Pewną podpowiedzią jest tutaj PEGI.

Wiedźmin 3 na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S

PEGI, czyli Pan European Game Information, to europejski system oceniania gier, który ma między innymi podpowiadać rodzicom, czy dana produkcja jest odpowiednia dla ich dziecka. W bazie organizacji właśnie pojawiła się informacja o dacie premiery gry w wersji na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Co ciekawe, według bazy PEGI ta przypada na dzisiaj, czyli 19 października 2021 roku. Nie spodziewałbym się jednak nagłej zapowiedzi ze strony CD Projekt RED.

Gra Wiedźmin 3: Dziki Gon — Edycja Kompletna powinna zadebiutować jeszcze w tym roku. Produkcja ma mieć poprawioną grafikę, która wykorzysta możliwości PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz nowych PC-tów. Oprócz tego gra ma otrzymać też darmowe DLC inspirowane serialem Wiedźmin na Netflixie, ale tutaj nie znamy żadnych szczegółów.

