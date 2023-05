Darmowa gra na Steamie. Metro: Last Light świętuje 10 lat

Studio 4A Games przygotowało atrakcyjne promocje na Steamie. Do zgarnięcia jest za darmo Metro: Last Light, a pozostałe części i DLC są przecenione do 80%.

Udana gra komputerowa nie zawsze musi cechować się wykreowanym od zera światem. Czasami lepiej wziąć już czyjś ciekawy pomysł i przekształcić go w nowe dzieło. Tak wyglądało to w przypadku rodzimej trylogii Wiedźmin opartej na opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego. Podobnie ma się sprawa z grami Metro.

Metro: Last Light można odebrać za darmo do 25 maja

Metro to seria gier zapoczątkowana w 2010 roku, która bazuje na cyklu książek Metro 2033 autorstwa Dmitrija Głuchowskiego. A tak się składa, że druga odsłona zatytułowana Metro: Last Light obchodzi w tym roku swoje 10. urodziny. Z tego powodu ukraińskie studio 4A Games przygotowało dla swoich fanów promocję.

Na platformie Steam możecie odebrać do 25 maja zupełnie za darmo Metro: Last Light Complete Edition. W zestawie prócz podstawowej wersji gry dostajemy pięć DLC - Ranger Mode, Tower Pack, Developers Pack, Faction Pack i Chronicles Pack. Nie jest to to jednak odświeżona wersja gry Redux z 2019 roku.

O czym jest sama gra? To postapokaliptyczny, klimatyczny FPS osadzony w 2034 roku. Podążamy tutaj za głównym bohaterem, Artomem, w ciemność, przeżywając historię zdrady i odkupienia. Walczymy i handlujemy z innymi mieszkańcami metra oraz potworami, próbując przetrwać w surowym świecie i odkryć jego tajemnice.

Dodatkowo z okazji urodzin inne części serii oraz DLC są przecenione nawet do 80%. Tym samym można uzupełnić bibliotekę Steam o brakujące tytuły wydając zaledwie kilkanaście, a czasami wręcz kilka złotych.

