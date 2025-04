Ubisoft stawia na battle royale. Nowa gra już w drodze

Trudno będzie wygrać z Fortnite, Call of Duty czy PUBG

Nowa produkcja ma wystartować w modelu F2P, który dla francuskiej firmy jest problematyczny. Choć Rainbow Six Siege pozostaje największym sukcesem live‑service w katalogu Ubisoftu, to jest to tytuł płatny. W darmowym segmencie najlepiej radzi sobie obecnie bijatyka Brawlhalla, a najdłuższym stażem może pochwalić się Growtopia z 2012 roku.