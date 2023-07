Zaloguj się albo stracisz konto razem ze wszystkimi grami

Ubisoft, chociaż ma na swoim koncie wiele udanych gier i serii, to nie jest firmą szczególnie uwielbianą przez graczy. Tym nie podoba się wiele posunięć firmy i najnowsze doniesienia raczej tego nie zmienią. Francuzi mogą usunąć całe konto razem ze wszystkimi grami, jeśli od jakiegoś czasu się na nim nie logowałeś.

Taką wiadomość otrzymał użytkownik o pseudonimie PC_enjoyer, który jest wielkim przeciwnikiem systemów DRM. Ubisoft informuje w nim, że dawno nie logował się na swoje konto i dlatego zostało ono zawieszone. Jeśli nie zaloguje się w przeciągu 30 dni, to profil zostanie całkowicie usunięty wraz ze wszystkimi zakupionymi grami.

Wiele osób początkowo sądziło, że może to być oszustwo. Jednak na tweeta odpisał oficjalny profil wsparcia Ubisoftu, który potwierdził prawdziwość wiadomości. Przy okazji wyjaśniono, że rzeczywiście wystarczy się zalogować, aby cały proces usuwania konta został anulowany. Jednocześnie, jeśli ktoś ma problem z dostaniem się na swój profil, powinien skontaktować się z działem wsparcia.

Hey there. We just wanted to chime in that you can avoid the account closure by logging into your account within the 30 days (since receiving the email pictured) and selecting the Cancel Account Closure link contained in the email. We certainly do not want you to lose access to…