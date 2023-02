Ubisoft stawia na Assassin's Creed. W planach jest kilka projektów

Ubisoft, który znajduje się w dużym kryzysie, zamierza postawić na sprawdzone marki. Jedną z najważniejszych ma być Assassin's Creed. Powstaje kilka projektów w tym uniwersum.

Ostatnie lata nie są najlepsze dla Ubisoftu. Wydawcy od dawna brakuje dużego hitu. Chociaż Far Cry 6 czy Assassin's Creed: Valhalla to były niezłe gry, to świata nie podbiły, a poza tym trafiły na rynek w 2020 i 2021 roku, więc dość dawno. W zeszłym roku, poza dodatkami, Ubisoft nie wydał praktycznie nic dużego. Jednak firma nie zamierza się poddawać i ma ambitne plany.

Ubisoft stawia na Assassin's Creed

Oficjalnie wiemy, że Ubisoft planuje aż cztery nowe gry w uniwersum Assassin's Creed. Jednak nie chodzi o Assassin's Creed Mirage, które ma zadebiutować w tym roku. Te cztery produkcje są na ten moment znane pod kodowymi nazwami Project Invictus, Red, Hexe oraz Jade i zostały już zapowiedziane przez firmę.

Na tym plany się nie kończą, bo według plotek mają już trwać wczesne prace nad kolejnymi trzema produkcjami o nazwach Nebula, Raid oraz Echoes. Każda z tych gier ma powstawać w innym studiu i ma mieć nieco inną charakterystykę. Co o nich wiemy?

Project Nebula — gra ma powstawać w studiu Ubisoft Sofia. To prawdopodobnie kolejna część, rozgrywana w trzech różnych epokach. Mowa i Indiach, Imperium Azteckim i terenach Śródziemnomorskich.

— gra ma powstawać w studiu Ubisoft Sofia. To prawdopodobnie kolejna część, rozgrywana w trzech różnych epokach. Mowa i Indiach, Imperium Azteckim i terenach Śródziemnomorskich. Project Raid — za tę grę odpowiedzialne jest studio Ubisoft Chengdu. Ma to być co-op dla maksymalnie czterech graczy z elementami PvE. Według plotek do gry trafią wszystkie kultowe postacie z wcześniejszych odsłon.

— za tę grę odpowiedzialne jest studio Ubisoft Chengdu. Ma to być co-op dla maksymalnie czterech graczy z elementami PvE. Według plotek do gry trafią wszystkie kultowe postacie z wcześniejszych odsłon. Project Echoes — powstaje w studiu Ubisoft Annecy. Wiemy, że ma to być gra multiplayer z technologią Ubisoft Scalar.

Assassin's Creed Mirage ma zadebiutować jeszcze w tym roku, a niewiele później produkcja o kodowej nazwie Nexus. Następne w kolejce są: Red (2024), Invictus (2025) oraz Hexe (2026). Nebula, Raid oraz Echoes potrzebują około 5-6 lat na ukończenie.

Pytanie brzmi — czy z taką liczbą gier z uniwersum Assassin's Creed będzie szła w parze również jakość? Można mieć co do tego wątpliwości, ale warto poczekać na gotowe produkcje.

Zobacz: Electronic Arts pyta, czy chcemy Remake Dead Space 2 i 3

Zobacz: Bojkot Hogwarts Legacy to klapa. Warner Bros podał liczby

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ubisoft

Źródło tekstu: Insider Gaming