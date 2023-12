Te gry zarobiły najwięcej na Steam. Nie brakuje zaskoczeń

Steam ujawnił jakie gry w 2023 roku przyniosły ich twórcom największe przychody. Na liście nie brakuje kilku zaskoczeń.

Końcówka roku to tradycyjnie czas zestawień i podsumowań. Na to zdecydował się również Steam, który ujawnił między innymi, jakie gry w minionych 12 miesiącach przyniosły ich twórcom największe przychody. Chociaż większość pozycji na liście jest raczej spodziewana, to nie brakuje też zaskoczeń.

Najlepiej zarabiające gry na Steam

Steam ujawnił listę 12 gier, które w 2023 roku przyniosły najwięcej zysków. Na liście są między innymi Call of Duty, Dota 2, Counter-Strike 2, Apex Legends, Destiny 2 oraz Hogwarts Legacy, co raczej zaskoczeniem nie jest.

Natomiast dziwić może obecność Cyberpunk 2077, co tylko pokazuje, że polska produkcja zyskała drugie życie, częściowo za sprawą dodatku. Małym zaskoczeniem może być też Starfield, który został średnio przyjęty przez fanów, a poza tym dostępny jest w Xbox Game Pass.

Natomiast spośród nowych gier najwięcej zysków przyniosły między innymi: PAYDAY 3, Resident Evil 4, Sons Of the Forest, Street Fighter 6, Baldur's Gate 3, EA FC 24 oraz Hogwarts Legacy. Pełne listy możecie zobaczyć poniżej.

Największy przychód:

Call of Duty

Dota 2

Sons Of The Forest

Hogwarts Legacy

Starfield

Cyberpunk 2077

Baldur's Gate 3

Counter-Strike 2

PUBG: BATTLEGROUNDS

Lost Ark

Destiny 2

Apex Legends

Nowe gry (największy przychód)

PAYDAY 3

Resident Evil 4

Sons Of The Forest

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

Street Fighter 6

Starfield

Baldur's Gate 3

EA SPORTS FC 24

Remnant II

Cities: Skylines II

Hogwarts Legacy

STAR WARS Jedi: Survivor

