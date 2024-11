Steam z ważną nowością dla graczy. Inne programy tracą sens

Steam, czyli prawdopodobnie największa i najpopularniejsza platforma z grami, przyszykował ważną aktualizację dla wszystkich użytkowników. Nowość sprawia, że część programów straci sens.

Jeśli ktoś jest graczem komputerowym, to nie tylko zna Steama, ale prawdopodobnie też z niego korzysta. To w końcu chyba największa i najpopularniejsza platforma z PC-towymi grami. Właśnie została wzbogacona o nową, przydatną funkcję.

Steam, a nagrywanie ekranu

Gracze czasami mają potrzebę nagrania fragmentu rozgrywki, bo np. udała im się jakaś spektakularna akcja. Do tej pory trzeba było w tym celu korzystać z zewnętrznych programów, np. Medal lub GeForce Experience. Teraz nie będzie to już potrzebne, ponieważ Steam sam pozwoli na nagranie gry, czy to w formie całego zapisu, czy też krótkiego klipu.

Funkcja nagrywania będzie działać nie tylko na komputerach z Windowsem, ale także tych z Linuxem, a także na konsoli Steam Deck. Valve obiecuje tutaj jak najmniejsze obciążenie sprzętowe. W tym celu mechanizm ma wykorzystywać możliwości kart graficznych NVIDIA GeForce oraz AMD Radeon.

Tworzenie klipów za pomocą Steama ma być też znacznie łatwiejsze niż za pomocą innych aplikacji. Launcher ma automatycznie oznaczać poszczególne fragmenty filmów, gdy np. znajdujemy się w lobby gry online, zginęliśmy w danej rundzie lub ta się ładuje (o ile gra obsługuje dodawanie znaczników). Dzięki temu przycięcie wideo, aby pokazać interesujący nas fragment, powinno być łatwiejsze.

Utworzone materiały można też udostępniać. Steam pozwala też na ustawienie ich jakości.

