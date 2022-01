Steam: gigantyczna wyprzedaż z okazji Chińskiego Nowego Roku. Nawet 80% taniej

Chiński Nowy Rok to nie tylko wydarzenie ważne dla mieszkańców Państwa Środka – to również liczne okazje w sklepach i platformach sprzedaży. Z wielką akcją przecen gier ruszył Steam, oferując tysiące tytułów w niższych cenach.

Wyprzedaż z okazji Chińskiego Nowego Roku na Steamie ruszyła wczoraj i potrwa do 3 lutego, do godziny 19:00 naszego czasu. Już po wejściu na store.steampowered.com widać, że to wydarzenie zorganizowane z wielkim rozmachem, a do zakupów kuszą banery z przecenami wielu popularnych tytułów.

Dla łatwiejszego przeglądania promocji na stronie wydzielone zostały kategorie, takie jak: gry fantasy, horrory, gry akcji, strategiczne, survivalowe, RPG, łamigłówki czy anime. Przecenione zostały także całe serie gier jak Wolfenstein, Mafia, SIMS, Assassin’s Creed, Doom, Halo czy Dishonored.

Zobacz: EA zapowiada trzy nowe gry Star Wars, w tym kontynuację hitu

Wyprzedaż w Steam: na co warto zwrócić uwagę?

Zniżki wynoszą 50%, 60% czy nawet 80%. Wśród ciekawych propozycji warto wskazać:

7 Days to Die – 28,99 zł (-70%)

Assassin’s Creed Origins – 49,98 zł (-80%)

Back 4 Blood – 119,40 zł (-40%)

Battlefield 2042 – 156,54 zł (-42%)

Borderlands 3 – 64,97 zł (-75%)

Code Vein - 49,75 zł (-75%)

Cyberpunk 2077 – 99,50 zł (-50%)

Dead by Daylight – 35,99 zł (-50%)

Disco Elysium: Final Cut - 57,19 zł (-60%)

Doom Eternal – 82,49 zł (-67%)

Far Cry 5 – 49,98 zł (-80%)

FIFA 22 – 107,96 zł (-60%)

Forza Horizon 5 – 224,91 zł (-10%)

Gothic II: Gold Edition – 9,99 zł (-75%)

Halo: The Master Chief Collection – 57,19 zł (-60%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 84,50 zł (-50%)

Mass Effect Edycja legendarna – 134,95 zł (-50%)

Metro Exodus – 50,80 zł (-60%)

No Man's Sky – 107,49 zł (-50%)

Red Dead Redemption 2 – 124,95 zł (-50%)

Resident Evil Village – 124,50 zł (-50%)

Rust – 102,50 zł (-33%)

Sekiro: Shadow Die Twice - 127 zł (-50%)

Subnautica – 53,99 zł (-50%)

The Elder Scrolls Online – 23,97 zł (-70%)

Warhammer: Vermintide 2 – 26,99 zł (-75%)

Wiedźmin 3: Dziki Gon – 19,99 zł (-80%)

Takich propozycji jest oczywiście więcej – tytułów starszych, nowszych i pakietów.

Wielka wyprzedaż na Steamie z okazji Chińskiego Nowego Roku to doskonała okazja, by upolować grę, na którą zawsze miało się ochotę, ale wydawała się zbyt droga. To również okazja, by poznać nowe tytuły – warto więc zajrzeć.

Źródło zdjęć: Steam

Źródło tekstu: wł.