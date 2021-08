Steam - znamy daty tegorocznych wyprzedaży. Kiedy kupimy tańsze gry?

Wyciekły daty pozostałych, tegorocznych wyprzedaży na Steamie. Teraz już wiadomo, na kiedy przygotować pieniądze, aby kupić tańsze gry.



Steam co roku organizuje kilka cyklicznych wyprzedaży. Chociaż odbywają się one mniej więcej w tym samym czasie, to nigdy nie znamy ich dokładnych dat. Tym razem jest jednak inaczej, bowiem już teraz pojawiły się dokładne terminy, w których Steam zorganizuje wyprzedaże w 2021 roku. Dzięki temu wiemy, na kiedy przygotować więcej pieniędzy, aby taniej kupić gry z listy życzeń (i nie tylko z niej).

Steam - daty wszystkich wyprzedaży w 2021 roku

Daty pozostałych, tegorocznych wyprzedaży poznaliśmy dzięki deweloperom, którzy już mogą rejestrować swoje produkcje do udziału w akcjach. Najbliższe promocje zaplanowane zostały na październik, a dokładniej od 21 do 25 października. Ta wyprzedaż zostanie zorganizowana z okazji "Festiwalu Cyfrowych Gier Stołowych". W sumie na 2021 rok Steam zaplanował promocje w dniach:

Digital Tabletop Fest 2021: od 21 do 25 października

od 21 do 25 października Halloweenowa wyprzedaż: od 28 października do 1 listopada

od 28 października do 1 listopada Jesienna wyprzedaż: od 21 do 30 listopada

od 21 do 30 listopada Zimowa wyprzedaż: od 22 grudnia do 5 stycznia

To daty wszystkich wyprzedaży, które zostaną zorganizowane przez Steama jeszcze w tym roku. Pamiętajcie jednak, że to tylko niepotwierdzone plotki i nie mamy pewności, że na 100% się potwierdzą. Ale nawet jeśli nie, to poszczególne daty nie powinny się mylić o maksymalnie kilka dni.

