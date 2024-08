Szukasz darmowej gry? Teraz będzie łatwiej taką znaleźć

Gry free-to-play stają się coraz popularniejsze. Jeśli takich właśnie szukacie, to właśnie stało się to dużo łatwiejsze za sprawą nowości na Steam.

Dzisiaj coraz częściej możemy grać za darmo. Na popularności zyskują produkcje free-to-play, które mają inne sposoby na monetyzację. Co więcej, wiele z nich to bardzo udane tytuły. Jednak znalezienie ich, szczególnie na Steamie, nie należało do najłatwiejszych. Teraz się to zmieniło.

Darmowe gry na Steam

Steam postanowił ułatwić graczom znalezienie darmowych gier, w tym także wersji demonstracyjnych pełnych wersji. W aplikacji oraz na stronie internetowej, w zakładce sklep, na samym dole pojawiła się nowa kategoria, która w polskim języku została nazwana "wschodzące darmowe".

To nic innego, jak lista darmowych gier oraz wersji demonstracyjnych, które w ostatnim czasie zyskują na popularności. Dzięki temu graczom dużo łatwiej będzie znaleźć interesujące produkcje, za które nie trzeba płacić. Co więcej, poniżej znajduje się dodatkowe rozróżnienie na gry free-to-play i dema, co pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne przeszukanie biblioteki Steama.

Oczywiście już wcześniej dało się znaleźć na Steamie darmowe gry, ale trzeba było przejść do specjalnej kategorii free-to-play. Teraz, dzięki umiejscowieniu jej na głównej stronie sklepu, będzie to znacznie łatwiejsze.

