Steam z dużą zmianą. Spodoba się graczom

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że w ostatnich miesiącach Valve mocno przyspieszyło z rozwojem Steama. Platforma jest systematycznie aktualizowana o nowe funkcje. Najnowsza możliwość powinna spodobać się graczom, bo pozwala dość dokładnie przetestować grę przed zakupem.

Gracze mają trzy sposoby na zapoznanie się z daną grą przed zakupem. Są to albo wersje beta, albo wersje demonstracyjne, które są jakimś wycinkiem pełnej gry, albo wersje próbne, które są całą grą, ale z ograniczonym czasem trwania, np. 60 minut. Steam właśnie wprowadza te drugie, które mogą trwać nawet 90 minut. To wystarczający czas, aby zapoznać się z większością gier.

Steam is now offering game trials. Dead Space remake has a 90 minute free game trial https://t.co/Wa5da1PX3s pic.twitter.com/4hUqVyy16O