W filmie użyli symbolu z gry. Pomylili go z czymś innym

Russell Crowe to aktor, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To między innymi zdobywca Oscara i Złotego Globa i nagrody BAFTA za takie filmy, jak Gladiator czy też Piękny Umysł. Jego najnowszym dziełem jest Egzorcysta Papieża, który aktualnie jest grany w filmach. Doszło w nim do dość zabawnej wpadki, związanej z grami.

Film opowiada o głównym egzorcyście Stolicy Apostolskiej, który bada sprawę opętania dziewczynki i jednocześnie odkrywa sekret Watykanu. W pewnym momencie (Uwaga! Malutki spojler!) w filmie pojawia się symbol Hiszpańskiej Inkwizycji. Rzecz w tym, że jest to tak naprawdę symbol z gry Dragon Age Inkwizycja.

Can we talk about how "The Pope's Exorcist" (yeah that film with Russell Crowe) uses the inquisition symbol from DRAGON AGE INQUISITION as the real-world-spanish-inquisition symbol?

