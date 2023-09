Grasz w Starfield na karcie AMD Radeon? Możesz sporo tracić

Jeśli grasz w Starfield na komputerze z kartą graficzną AMD Radeon, to możesz co nieco tracić. Gra ma nietypowy problem.

Starfield to jeden z hitów ostatnich miesięcy. Chociaż oceny pokroju 10 na 10 uważam za mocno przesadzone, to bez wątpienia jest to produkcja bardzo udana. Okazuje się jednak, że posiadacze kart graficznych AMD Radeon mogą co nieco tracić w porównaniu z użytkownikami GeForce'ów.

Starfield na kartach AMD Radeon

Problem zauważył użytkownik Reddita o pseudonimie u/Yoraxx. Wygląda na to, że karty czerwonego producenta nie generują wszystkich elementów gwiaździstego nieba, gdy gracz znajduje się na księżycu. Ma niebie nie widać niektórych gwiazd oraz planet. Daje to dziwny efekt, bo satelita jest oświetlony, ale nie widać źródła tego światła.

Niebo na karcie AMD Radeon (fot u/Yoraxx)

Niebo na karcie NVIDIA GeForce (fot u/Yoraxx)

Nietypowy błąd został potwierdzonych przez innych użytkowników kart AMD Radeon. Jednocześnie nie występuje on na komputerach, które są wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce.

Nie jest to błąd, który w znaczący sposób wpływałby na rozgrywkę. Można nawet określić go mianem błahego czy zabawnego. Jestem ciekaw, z czego tak naprawdę wynika, tym bardziej że gra została zoptymalizowana pod karty AMD i w ogólnym rozrachunku działa na nich bardzo dobrze. Prawdopodobnie wkrótce gra otrzyma poprawkę, która usunie ten błąd.

Zobacz: Poprawił Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077. Teraz bierze się za Starfielda

