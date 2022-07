Twórcy Warframe prezentują nową grę. Soulframe to coś innego

Twórcy niezwykle popularnej gry Warframe zaprezentowali nową produkcję, nad którą aktualnie pracują. Soulframe ma być czymś zupełnie nowym, przynajmniej pod względem tematyki.

Warframe to niezwykle popularna gra z kategorii loot-shooterów. Produkcja zadebiutowała ponad 9 lat temu. Chociaż jest darmowa, to przynosiła twórcom duże zyski. Nic dziwnego, że to właśnie na niej skupiali swoją uwagę.

Soulframe — trailer nowej gry

Jednak studio Digital Extremes potajemnie pracowało nad nową grą, która właśnie została zaprezentowana. Soulframe ma być tematycznie czymś zupełnie nowym. O ile Warframe to strzelanka w świecie science fiction, o tyle nowa gra ma rozgrywać się w uniwersum fantasy i skupiać na walkach za pomocą broni białej. Z tego powodu nie należy jej traktować jako kontynuacji.

Twórcy, ustami reżysera Steve'a Sinclaira, zapewniają, że Soulframe będzie produkcją wolniejszą, ale jednocześnie nie zabraknie kilku podobieństw do Warframe. W grze nie zabraknie dużego, otwartego świata, który gracze będą mogli eksplorować. Dodatkowo fantastyczne krainy mają przez cały czas żyć, nawet gdy gracza nie będzie na serwerze.

Chociaż na trailerze widać podobieństwa do Elder Ring, to Steve Sinclair zdradził, że świat gry inspirowany jest Niekończącą się opowieścią oraz Księżniczką Mononoke. Data premiery nie jest znana, ale twórcy chcą udostępnić produkcję pierwszym graczom w ciągu najbliższego roku. Prawdopodobnie oznacza to zamknięte testy beta.

