NVIDIA rozdaje darmowe gry. Do zgarnięcia są cenione hity

Nudzisz się w wakacje i nie masz w co grać? Nie ma sprawy! NVIDIA oferuje darmowe gry AAA. Warunek? Wystarczy kupić kartę graficzną GeForce RTX 3000 lub wyposażonego w niego laptopa albo gotowy zestaw komputerowy.

Zgodnie z modłami graczy stało się! Rynek kryptowalut załamał się, a na sklepowe półki powróciły karty graficzne, laptopy oraz gotowe zestawy komputerowe. Trwało to jednak tak długo, że sporo osób przesiadło się na konsole Sony PlayStation 5 czy Microsoft Xbox Series X/S lub znalazło sobie zupełnie nowe hobby.

NVIDIA rozdaje Ghostwire: Tokyo i DOOM Eternal

Jak więc przekonać konsumentów do zakupu nowego sprzętu? Zwłaszcza gdy premiera kolejnych generacji jest już za rogiem? Na dwa sposoby. Po pierwsze obniżkami cen, a po drugie atrakcyjnymi promocjami. A tak się składa, że NVIDIA dorzuca teraz do swoich produktów głośne i udane gry AAA.

Osoby, które w dniach od 12 lipca do 1 sierpnia 2022 roku zakupią karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3080, 3080 Ti, 3090 lub 3090 Ti albo wyposażone w nie laptopy i komputery stacjonarne dostaną zestaw gier. Mowa o tytułach takich jak Ghostwire: Tokyo, DOOM Eternal oraz dodatkach w postaci DOOM Eternal Year One Pass (obejmuje DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part One + Part Two oraz BATTLEMODE).

Są to świeże produkcje docenione zarówno przez graczy, jak i recenzentów. Według NVIDII wartość całej paczki wynosi 130 dolarów, czyli około 620 złotych. Oferta ważna jest na całym świecie z wyjątkiem Rosji i Chin. Przysługuje jeden pakiet na osobę, można go odebrać do 1 września 2022.

Zobacz: Nie ma chętnych na karty graficzne. Sklepy sprzedają je za bezcen

Zobacz: Chcesz kartę graficzną Intela? To jeszcze sobie poczekasz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA, oprac. własne