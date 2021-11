Skyrim doczeka się kolejnej wersji. Zebrała już 5,2 mln zł

Kultowego Skyrima w takim wydaniu jeszcze nie widzieliście! Kultowe RPG doczeka się zupełnie nowej wersji. Projekt zebrał już ponad 5,2 mln zł w ramach crowdfundingu.

Kojarzycie może The Elder Scrolls V: Skyrim? Nie, nie musicie odpowiadać - o ile tylko nie spędziliście ostatnich 10 lat gdzieś pod kamieniem, musieliście słyszeć. Kultowe RPG doczekało się zresztą wersji na chyba każde urządzenie z kawałkiem krzemu, jakie tylko można sobie wymyślić - włącznie z głośnikami z Amazon Alexa. Wygląda jednak na to, że nawet potężny Dovahkiin musiał się ugiąć w obliczu kryzysu na rynku półprzewodników. Powstaje bowiem nowa wersja Skyrima, do której nie potrzeba już nawet krzemu.

The Elder Scrolls V: Skyrim pojawi się w formie planszówki

The Elder Scrolls V Skyrim - The Adventure Game to gra planszowa, która ma przenieść kultową grę komputerową prosto na nasze stoły. Wcielimy się w niej w członków Ostrzy, czyli elitarnej organizacji na usługach Imperatora. W toku kampanii naszym zadaniem będzie powstrzymać spisek zagrażający całemu Skyrim.\

Gra ma stanowić przeniesienie na format planszówki tego, co doskonale znamy z naszych ekranów. W trakcie rozgrywki będziemy odwiedzali kolejne lokacje na mapie Skyrim, eksplorowali miasta i wszelkiej maści lochy oraz rozwijali naszą postać. Na naszej drodze staną oczywiście wszelkiej maści maszkary pokroju trolli czy daedr, które będzie trzeba pokonać.

Czy faktycznie dostaniemy idealną planszową adaptację? O tym przekonamy się na 100 procent w sierpniu 2022 roku, kiedy gra fizycznie trafi w ręce graczy. Aktualnie trwa natomiast zbiórka w serwisie Gamefound, gdzie tytuł uzbierał już ponad 5,27 mln zł, czyli blisko 950 procent założonej pierwotnie kwoty.

Gdybyście chcieli wesprzeć projekt i zarezerwować sobie jeden z pierwszych egzemplarzy planszowego Skyrima wraz z zestawem bonusów, możecie to zrobić jeszcze przez 5 dni, do 5 września 2021 roku. Podstawowa wersja gry kosztuje 377,55 zł. Oprócz tego dostępne są jeszcze dwa wyższe warianty: Gameplay Tier z dodatkowymi kampaniami za 777,31 zł i Deluxe Tier za 1221,48 zł, wyposażony w masę bonusowych elementów, takich jak np. metalowe monety i neoprenową matę.

Jak na razie zaplanowana jest wyłącznie angielska wersja językowa tytułu. Modiphius Entertainment, oryginalny wydawca tytułu, zapowiedział jednak że trwają rozmowy z partnerami w sprawie lokalizacji tytułu także na inne języki. Czy będzie wśród nich wersja polska? Tego nie wiemy, choć bylibyśmy zaskoczeni, gdyby żaden z polskich wydawców nie miał w planach wydania tego tytułu na rodzimym rynku.

