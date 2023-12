Gry w pudełkach powoli umierają. Mało kto je kupuje

Rynek gier zanotował w 2023 roku bardzo dobre wyniki. Jednak dane pokazują, że produkcje w formie fizycznej powoli zaczynają umierać.

Rok 2023 był dobry dla rynku gier. W sumie wygenerował on przychody na poziomie 184 mld dolarów, co stanowi wzrost o 0,6 proc. rok do roku. Szczególnie mocno urosły segment gier komputerowych i konsolowych, ale nadal królują produkcje mobilne.

Rynek gier w 2023 roku

Same gry mobilne odpowiadają w 2023 roku za 90,4 mln dolarów przychodu. Stanowi to aż 49 proc. całego rynku. Chociaż wynik jest rewelacyjny, to jednocześnie o 1,6 proc. gorszy niż rok wcześniej.

Na drugim miejscu plasują się gry konsolowe z wynikiem 53,2 mld (29 proc.), co jest wynikiem lepszym o 1,9 proc. w porównaniu z 2022. Największy wzrost zanotował segment gier komputerowych, który zanotował 38,4 mld dolarów przychodu (21 proc. całości), ale to poprawa o 5,2 proc. rok do roku.

Bardzo ciekawie prezentują się dane na temat sprzedaży cyfrowych i fizycznych wersji gier. Te pierwsze całościowo odpowiadają już tylko za 5 proc. przychodów. Nieco inaczej wygląda to przy podziale na komputery i konsole. Na PC-tach gry cyfrowe to już tylko 1 proc. sprzedaży. Natomiast na konsolach aż 17 proc. To pokazuje, że tradycyjne pudełka z roku na rok odchodzą do lamusa.

Źródło zdjęć: defotoberg / Shutterstock.com

Źródło tekstu: GamesIndustry.biz