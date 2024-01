Ogromne zwolnienia w Riot Games. Na branżę padł blady strach

Branża gier, chociaż zarabia duże pieniądze, wcale nie jest ziemią obiecaną. W ostatnim roku doszło do ogromnych zwolnień, do których teraz dołącza Riot Games.

Riot Games poinformowało o grupowych zwolnieniach w firmie. Pracę straci aż 530 osób, co stanowi 11 proc. wszystkich zatrudnionych. Deweloper tłumaczy to trudną sytuacją. Koszty prowadzenia firmy stały się tak duże, że Riot Games nie mogło sobie pozwolić na dalsze ryzyko i ewentualność niepowodzeń niektórych projektów.

Zwolnienia w Riot Games

Zwolnienia dotkną przede wszystkim oddziały Riot Forge, który współpracował z zewnętrznymi deweloperami nad grami w świecie League of Legends. W ten sposób powstały takie produkcje, jak Song of Nunu czy też The Mageseeker. Obie zebrały niezłe oceny, ale najwyraźniej nie były zbyt opłacalne dla Riot Games.

Poza tym zmniejszy się zespół odpowiedzialny za karciankę Legends of Runeterra. Firma zamierza skupić się na swoich najważniejszych grach, czyli League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics, a także nadchodzącej bijatyce, która znana jest jako Project L. Deweloper obiecuje jeszcze więcej wydarzeń, trybów i dodatków do tych produkcji.

W związku z zapowiedziami Riot Games nie wiadomo, co z szumnie zapowiadanym MMO RPG w świecie League of Legends.

Riot Games zapewni wsparcie wszystkim zwolnionym pracownikom, w tym między innymi 6-miesięczną odprawę, pomoc w szukaniu nowego zatrudnienia, a nawet odda im firmowy sprzęt w postaci peryferiów oraz laptopów.

W sumie w ostatnim roku firmy z branży gier zwolniły aż 6500 osób. Początek 2024 i decyzja Riot Games mogą być zapowiedzią kolejnych 12 miesięcy, w trakcie których liczba pracowników będzie systematycznie maleć.

Źródło zdjęć: Tupungato / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Riot Games