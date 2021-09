Mała gra indie sprzedaje się lepiej niż Battlefield i Resident Evil

Mała gra indie od wielu lat jest ogromnym hitem. Produkcja stworzona przez jednego człowieka sprzedaje się lepiej niż każda część Resident Evil z osobna oraz Battlefield V. O jaką grę chodzi?

Mogłoby się wydawać, że małe niezależne gry nie mają większych szans w rywalizacji z wielkimi produkcjami. Call of Duty, FIFA czy Resident Evil to tytuły, które rozchodzą się w milionach egzemplarzy i przynoszą twórcom ogromne zyski. Jest jednak kilka gier indie, które mogą stanąć z nimi w szranki. Szczególnie dużą popularnością cieszy się jedna z nich, która... została stworzona przez jednego człowieka.

Stardew Valley pokonuje Battlefield V

Najpopularniejszą grą indie jest Stardew Valley, która została samodzielnie stworzona przez Erica Barone. W ciągu kilku lat produkcja została kupiona aż 15 mln razy, co jest wynikiem bez precedensu. Żadna gra z serii Resident Evil nie sprzedała się tak dobrze, jak Stardew Valley. Najpopularniejsza odsłona - Resident Evil 5 - została kupiona przez 10,2 mln osób. Co więcej, symulator farmera pokonuje też Battlefielda V oraz Final Fantasy XV, czyli gry niezwykle popularne.

Na kolejnych miejscach, wśród gier niezależnych, znajdują się: Fall Guys, Valheim, Cuphead, Enter the Gungeon, Dead Cells, Hollow Knight, Shovel Knight oraz Untiteled Goose Game, czyli też produkcje znane i cenione wśród graczy. Swego czasu Fall Guys uchodziło wręcz za fenomen. Zastanawiać może brak na liście Among Us, ale prawdopodobnie wynika to z obecności gry na urządzeniach mobilnych, gdzie można ją zainstalować za darmo.

Aktualnie Eric Barone pracuje nad swoją drugą grą, ale nie będzie to Stardew Valley 2.

Zobacz: Steam Deck nie uruchomi każdej gry ze Steama. Zabraknie kilku hitów

Zobacz: Cyberpunk 2077 z ponad 50 modami, RTX i DLSS 2.2 wygląda oszałamiająco

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Stardew Valley, TweakTown

Źródło tekstu: TweakTown