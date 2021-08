PlayStation Plus Premium - Sony szykuje nową subskrypcję

Kilka dni temu Sony ogłosiło zakup serwisu streamingowego Crunchyroll za kwotę 1,18 mld dolarów. Według plotek może to doprowadzić do stworzenia nowego poziomu subskrypcji PlayStation Plus Premium.

Wczoraj Sony ogłosiło, że za kwotę 1,18 mld dolarów wykupiło serwis streamingowy Crunchyroll, który specjalizuje się w anime. To bardzo ważna informacja dla miłośników japońskiej animacji, ale potencjalnie może być też kluczowa dla posiadaczy konsoli PlayStation 4 lub PlayStation 5. Według niepotwierdzonych informacji przejęcie Crunchyroll może doprowadzić do powstania wyższego poziomu subskrypcji PlayStation Plus, czyli PS Plus Premium.

PlayStation Plus Premium, czyli co?

Takie informacje przekazał serwis Eurogamer. Ich zdaniem Sony planuje wprowadzić wersję Premium subskrypcji PS Plus. W jej ramach otrzymalibyśmy nie tylko to, co daje standardowa wersja (możliwość grania online, darmowe gry co miesiąc i rabaty), ale dodatkowo także dostęp do usług streamingowych, w tym właśnie do Crunchyroll. Warto też przypomnieć, że Polacy - jako jedyni na świecie - mają dostęp do PlayStation Plus Video Pass, czyli wybranych filmów i seriali. Prawdopodobnie jesteśmy królikami doświadczalnymi przed szerszym wprowadzeniem streamingu do PS Plus.

Powyższe informacje oczywiście nie są oficjalne, więc należy je traktować z dużym dystansem. Trudno jednak oczekiwać, że Sony nie będzie chciało w żaden sposób wykorzystać Crunchyroll. Dla wielu graczy PS Plus w wersji Premium może być łakomym kąskiem. Nadal jednak oczekiwałbym czegoś, co pozwoli Japończykom konkurować z Xbox Game Pass. Niby w ofercie Sony jest PlayStation Now, ale dostępność usługi budzi zastrzeżenia (nie jest dostępna, chociażby, w Polsce).

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Eurogamer