PlayStation Plus ujawnia ofertę na kwiecień 2022

Firma Sony przedstawiła kwietniową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Na graczy czekają tam trzy gry na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

Kwietniowa oferta dla subsktybentów PlayStation Plus będzie dostępna od 5 kwietnia do 2 maja 2022 roku. Znajdą się w niej trzy tytuły na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Grać w nie bez dopłat będą mogli wszyscy aktywni subskrybenci PS Plus.

Hood: Outlaws & Legends

Gra Hood: Outlaws & Legends pozwala na wcielenie się w rebeliantów i buntowników, którzy próbują przeprowadzić idealny napad, mając na karku bezlitosnych strażników, jednocześnie rywalizując z innymi grupami graczy. Postacie dysponują wachlarzem niepowtarzalnych zdolności, poruszają się skryci w cieniu i niezauważeni kradną skarby spod nosa strażników.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Jesteście gotowi? Kultowy klasyk jest dostępny w nowej, odświeżonej wersji. W Battle for Bikini Bottom, gracze dołączą do SpongeBoba Kanciastoportego, który wraz z przyjaciółmi stawi czoła złemu Planktonowi. W trakcie Bitwy o Bikini Dolne można wcielić się w SpongeBoba, Patricka lub Sandy i korzystać z ich unikalnych umiejętności, w celu pokrzyżowania nikczemnych planów właściciela Kubła Pomyj.

Slay the Spire

To unikalne połączenie gry karcianej i rouguelike, w której walczymy ze swoimi przeciwnikami przy pomocy kombinacji kart. Slay the Spire to niesamowita przygoda dla pojedynczego gracza, w której napotka dziwaczne stworzenia i odkryje relikty o ogromnej mocy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu niepowtarzalnej talii kart.

