Epic Games Store rozdaje kolejną grę. W tle napady na bank

Epic Games Store rozdaje klientom sklepu kolejną grę. W ostatnim czasie mogliśmy liczyć na takie hity jak Death Stranding, czy Fallout 3: New Vegas. Co tym razem będziemy mogli bezpłatnie odebrać?

Sklep Epic Games Store zdradził tytuł kolejnej gry, którą w tym tygodniu będzie można odebrać całkowicie bezpłatnie. W zeszłym tygodniu do zgarnięcia była wieloosobowa produkcja Midnight Ghost Hunt, w której gracze wcielają się w zjawy lub pogromców duchów. W tym tygodniu sklep postawił na stare dobre napady na bank.

PayDay 2 za darmo w Epic Games Store

PayDay 3 zbliża się wielkimi krokami. W ostatnim czasie mogliśmy obejrzeć pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji. Zanim jednak odbędzie się oficjalna premiera trzeciej części, warto już teraz wczuć się w klimat i ograć poprzedni tytuł. Epic Games Store właśnie udostępnił PayDay 2 całkowicie za darmo.

W PayDay 2 wcielamy się w członka gangu zajmującego się napadami na banki, sklepy jubilerskie oraz wszelkie inne miejsca, w których jest znaczna ilość kosztowności do zgarnięcia. W rozgrywce możemy bawić się ze znajomymi lub losowymi osobami. To od nas zależy jaką taktykę rabunku przyjmiemy. Można to zrobić po cichu, skradając się i unikając ofiar lub wbić w pełnym uzbrojeniu i najpierw strzelać, a dopiero później zadawać pytania.

PayDay 2 będzie można odebrać do następnego czwartku do godziny 17:00.

