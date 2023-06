Granie na Macu. Droga z memów do pierwszej ligi będzie krótsza

Komputery Apple nadają się do grania – w to nikt nie wątpi, ale skąd brać gry? Okazuje się, że mamy je pod nosem.

Apple zapowiedział, że ułatwi przenoszenie gier z Windowsa na macOS. Co więcej, podczas otwarcia konferencji dla deweloperów wystąpił sam Hideo Kojima i zapowiedział wydanie wersji reżyserskiej Death Stranding na maszyny z jabłkiem.

WWDC 2023 jeszcze się nie skończyło, a w sieci już można znaleźć przechwałki ludzi, którzy uruchomili na swoich Macach topowe tytuły. Cyberpunk 2077 został uruchomiony na MacBooku Pro z czipem M1, Diablo IV na MacBooku Pro z M1 Max, a na maszynie z M2 Max udało się zagrać w Hogwart's Legacy. Podczas sesji technicznej w ramach WWDC 2023 Apple pokazał, jak uruchomić The Meduim.

Zobacz: Polska gra wśród zwycięzców Apple Design Awards 2023

Gry miały pewne trudności o osoby, które je uruchomiły, widziały ograniczenie wydajności. Niemniej nie było to wyjątkowe osiągnięcie, wymagające miesięcy pracy, a gry działają całkiem przyzwoicie. Przykład możesz zobaczyć poniżej.

Gier na macOS jest rzeczywiście niewiele, zwłaszcza wśród tych najbardziej wyczekiwanych tytułów. Szacownymi wyjątkami są tu No Man's Sky i Resident Evil Village. Poza tym posiadacze Maców są pomijani. Panuje też przekonanie, że i tak mają konsole, więc portowanie gier na macOS to próżny trud.

Jak Apple wprowadzi gry na macOS?

Apple jest innego zdania. I słusznie. iPhone'y i iPady pokazują dobitnie, że Apple „umie w gry”, a API Metal jest w stanie zapewnić doskonałe wrażenia graficzne w grach. Tylko że w App Store jest ogromny wybór dobrych tytułów, a na Steamie wręcz przeciwnie.

Apple zrobi podobny manewr do tego, który zrobił Valve dla swojego Steam Decka. Dla przenośnej konsoli powstało środowisko, zdolne tłumaczyć i uruchomić gry z Windowsa i DirectX, więc programiści mogą łatwo tworzyć porty swoich gier. Apple zapowiedział podobne narzędzie dla macOS Sonoma i gier wykorzystujących DirectX 12 – Game Porting Toolkit.

Oprogramowanie Apple'a bazuje na projekcie CrossOver – komercyjnym rozwiązaniu, wykorzystywanym właśnie do uruchamiania gier z Windowsa na macOS. Narzędzie Apple'a pozwoli błyskawicznie „przetłumaczyć” (z języka odwołań zrozumiałego przez x86 na język zrozumiały przez czipy Apple) i uruchomić grę. Dotyczy to nie tylko grafiki, ale też wejścia i wyjścia (mysz, klawiatura, kontroler…) dźwięku, sieci i systemu plików. Dzięki temu autorzy gry mogą sprawdzić, z czym przyjdzie im się zmierzyć przy tworzeniu portu w zakresie optymalizacji i potencjalnych błędów. Ponadto Apple udostępnił narzędzie do tłumaczenia shaderów z DirectX na Metal. macOS Sonoma zaś dostanie tryb gry, w którym rozrywka uzyska priorytetowy dostęp do zasobów GPU.

Zobacz: macOS Sonoma. Dobrze rozumiem? Mac ma być moją nową konsolą?

Jak pokazałam na początku artykułu, nic nie powstrzymuje użytkowników przed ściąganiem Game Porting Toolkit na swoje komputery i uruchamiania swoich gier dla zabawy.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple (developer.apple.com)

Źródło tekstu: Apple, CrossOver, Reddit, The Verge, własne