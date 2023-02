Nintendo Switch z ważną nowością. Długo trzeba było czekać

Nintendo Switch Online już wkrótce zostanie wzbogacona o gry z trzech generacji konsol GameBoy.

Nintendo to firma pełna sprzeczności. Czasem irytujących sprzeczności. Z jednej strony japoński gigant ma bardzo długą historię i olbrzymią kolekcję legendarnych gier, zgromadzoną na przestrzeni ostatnich 50 lat. Z drugiej korporacja chwilami wydaje się robić wszystko, by utrudnić graczom zapoznanie się ze swoją bogatą historią.

Jasne, można być sfrustrowanym, że przez sześć lat obecności Switcha producent mocno zaniedbywał fanów gier retro, ale tym bardziej cieszy każda sytuacja, kiedy wielkie wrota skarbca Nintendo uchylają się choćby odrobinę. I właśnie z taką chwilą mamy właśnie do czynienia. Podczas ostatniego Nintendo Direct Japończycy potwierdzili, że usługa Nintendo Switch Online zostanie wzbogacona o gry z trzech generacji GameBoya.

GameBoy i GameBoy Color w Nintendo Switch Online

Gry z oryginalnego GameBoya oraz GameBoy Color powinny być już dostępne dla wszystkich abonentów. Wbudowany emulator obsługuje kilka trybów odtwarzania obrazu (symulujących klasycznego GameBoya, GameBoy Pocket i GameBoy Color) oraz funkcję link cable.

Jeśli chodzi o listę dostępnych tytułów, znajdziemy na niej kilka klasyków:

Super Mario Land: 6 Golden Coins

Zelda: Link's Awakening DX

Tetris

Metroid 2

Wario Land 3

Kirby's Dream Land

Gargoyle's Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Już w tym momencie mamy jednak potwierdzenie, że kolekcja ta zostanie w przyszłości rozbudowana. Wśród potwierdzonych tytułów znalazły się Pokemon: Trading Card Game, Zelda: Oracles of Seasons i Oracle of Ages, a także Kirby Tilt 'n' Tumble.

Za gry z GameBoy Advance zapłacisz więcej

Żeby pograć w gry z GameBoy Advance, trzeba wykupić droższy pakiet Expansion Pack. Także tutaj na start dostaniemy kilka popularnych tytułów:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare Inc. Minigame Mania

Kuru Kuru Kuririn

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

Zelda: Minish Cap

Jeśli dla kogoś to nadal mało, może przekona go informacja, że już wkrótce do listy dołączy kilka prawdziwych hitów, w tym Metroid Fusion i Golden Sun.

Trochę szkoda, że tyle to zajęło, ale i tak miło, że Nintendo w końcu postanowiło otworzyć przed posiadaczami Switcha ważny rozdział swojej historii. Lepiej późno niż wcale.

